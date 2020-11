"Nu as vrea sa vorbesc, as da in antrenor si nu vreau asta!" Iancu, reactie SOC dupa 0-3 cu Dinamo!

Capitanul Viitorului, Gabi Iancu, a lasat de inteles ca nu e multumit de schimbarile tactice aduse la echipa de antrenorul Barrera.

Iancu s-a ferit de cuvinte si a spus ca evita sa vorbeasca pentru a 'nu da in antrenor'.



"Mai avem 4 meciuri pana in iarna, vom trage linie si vom vedea daca am evoluat, pe ce loc suntem. Deocamdata, suntem la limita. Antrenorul decide ce tactica vrea sa abordeze. Se simte o diferenta si trebuie sa ne adaptam. Sa intelegem, poate nu intelegem. Vom vedea meciurile viitoare cum vom juca. Mie mi-e greu sa vorbesc. As da in antrenor si nu cred ca e frumos, ca e normal sa vorbesc eu. Nu stiu cum interpretati, asa ca mai bine vorbeste dansul", a spus Iancu la Digisport.