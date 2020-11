BREAKING NEWS | Arabii, dispusi sa arunce cu banii in Cosmin Contra! Ce oferta de MILIOANE ar fi primit antrenorul lui Dinamo

Cosmin Contra s-a declarat dezamagit de spaniolii de la Dinamo si a lasat sa se inteleaga faptul ca nu-si doreste sa mai ramana in Stefan cel Mare.

Antrenorul a spus ca a fost naiv si a crezut in proiectul lui Pablo Cortacero, insa in urma declaratiilor facute de spaniol si-a pierdut increderea.

Potrivit celor de la Antena Sport, unul dintre motivele pentru care Contra vrea sa plece cu orice pret din Stefan cel Mare este oferta pe care antrenorul o are din Arabia Saudita.

Se pare ca romanul este dorit la fosta echipa a lui Victor Piturca, Al Ittihad, arabii oferindu-i un salariu de 1,5 milioane de euro pe an, adica o suma de 4 ori mai mare decat cea pe care ar trebui sa o primeasca la Dinamo.

In aceasta dimineata, dupa victoria cu 3-0 in fata celor de la FC Viitorul din 16-imile Cupei Romaniei, la Ora exacta in sport, Cosmin Contra a negat existenta vreunei astfel de oferte.