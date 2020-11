De la Barerra, critici dure la adresa jucatorilor sai dupa infrangerea cu Dinamo: "A fost lipsa de dorinta, de pasiune!"

Viitorul Constanta a pierdut in deplasare cu Dinamo, scor 0-3, in "16"-imile Cupei Romaniei.

Dupa meci, antrenorul constantenilor a fost extrem de suparat pe evolutia jucatorilor sai. Ruben de la Barerra a criticat cel mai mult lipsa de atitudine a fotbalistilor de la Viitorul si a admis ca acesta a fost cel mai slab meci de cand a venit la echipa.

"Este cel mai prost meci jucat de noi de cand am venit la echipa. Prima reriza a fost foarte rea, iar a doua repriza a fost o consecinta a primei.

A fost lipsa de dorinta, de pasiune. Dinamo a fost mai buna decat noi la toate capitolele, dar mai ales la dorinta, iar scorul arata acest lucru.

E pentru prima si ultima oara cand ne vom prezenta in felul acesta la un meci. Avem timp maine si poimaine sa ne gandim la ce s-a intmplat acum, nu o sa vorbim in aceasta seara.

Am schimbat sistemul in timpul meciului pentru ca era nevoie, am jucat meciul fara multi jucatori si trebuia sa ne adaptam.

Noi trebuie sa ne facem stilul nostru, dar uneori conditiile nu ne permit sa facem lucrul acesta, trebuie sa ne adaptam", a spus antrenorul spaniol la finalul meciului.