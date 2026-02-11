Deși impresiona în urmă cu un an și era considerat unul dintre cei mai buni fundași centrali din Superliga României, Siyabonga Ngezana a avut un declin neașteptat.

Siyabonga Ngezana poate rata Cupa Mondială

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care până de curând susținea că nu înțelege ce se întâmplă cu stoperul din Africa de Sud, a dezvăluit însă că totul are o explicație.

Prestațiile sub așteptări ale lui Ngezana au fost cauzate de o accidentare la menisc pe care fotbalistul a ascuns-o astfel încât să nu rateze prezența la Cupa Africii. Oficialul campioanei României a declarat că Ngezana va ajunge pe masa de operații și va avea nevoie de aproximativ șase săptămâni de repaus pentru a se recupera.

Presa din Africa de Sud susține că în această situație, cel mai probabil Ngezana va rata Cupa Mondială din vară.

”Lovitură uriașă pentru Broos și Bafana”, au scris cei de la briefly.co.za, care mai apoi au continuat: ”Fundașul naționalei Bafana Bafana, Siyabonga Ngezana, riscă să rateze Campionatul Mondial din 2026 după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o accidentare la menisc suferită în timp ce juca pentru clubul său, FCSB.

Faptul că Ngezana nu va fi în formă maximă înainte de Campionatul Mondial din 2026 ar reprezenta o lovitură serioasă pentru Broos, întrucât tehnicianul belgian își propune să conducă Bafana Bafana dincolo de faza grupelor a competiției pentru prima dată în istorie”, au scris sud-africanii.

La Cupa Mondială din vară, Africa de Sud va face parte din Grupa A, alături de Mexic, Coreea de Sud și una dintre Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia și Irlanda.

Anunțul făcut de Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana

”Ngezana va suferi o intervenţie chirurgicală. Cred că va sta în jur de 6 săptămâni. Are o leziune a meniscului. Acum se explică. E o chestie de neînţeles, că el, probabil gândindu-se şi la echipa naţională, a forţat, a jucat aşa, n-a jucat la nivelul la care o făcea.

Noi nu ne explicam de ce un jucător atât de valoros ajunge să aibă un declin aşa abrupt, dar el era accidentat şi juca cu probleme. Măcar acum s-a elucidat misterul”, a declarat Mihai Stoica pentru Fanatik