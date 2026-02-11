Nici n-a început bine 2026, că trei manageri și-au și pierdut deja locurile de muncă, în Premier League.

După Enzo Maresca (Chelsea) și Ruben Amorim (Manchester United), astăzi, i-a venit rândul lui Thomas Frank (Tottenham) să fie „decapitat“ din cauza rezultatelor slabe.

Repeziciunea cu care colegii săi de breaslă au devenit șomeri ar trebui să fie un avertisment serios și pentru Arne Slot! Pentru că, în acest sezon, Liverpool, campioana en-titre, e de nerecunoscut, când facem comparația cu formația de anul trecut.

De păstrarea titlului nu mai poate fi vorba, în condițiile în care „cormoranii“ sunt deja la 17 puncte de liderul Arsenal. Dar o problemă și mai mare e că, la cum arată clasamentul din Premier League, Liverpool riscă să rateze și locurile de cupele europene!

În acest context, partida din această seară, Sunderland – Liverpool (ora 22:15, VOYO), e deosebit de importantă pentru formația vizitatoare.

De la ora 22:15, Sport.ro va oferi meciul Sunderland – Liverpool în format LIVE VIDEO. Va fi ultima confruntare a zilei din această rundă intermediară care programează și alte patru dueluri, diseară:

*Aston Villa – Brighton, ora 21:30

*Crystal Palace – Burnley, ora 21:30

*Manchester City – Fulham, de la ora 21:30 (va fi LIVE VIDEO aici)

*Nottingham Forest – Wolves, ora 21:30