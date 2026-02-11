Paul Iacob (29 de ani), fundaș central al formației Oțelul Galați, a răbufnit cu privire la faptul că în spațiul public s-a speculat că echipa sa a făcut blat cu FCSB în eșecul 1-4.

Reacția lui Paul Iacob despre acuzațiile de blat din Oțelul

La finalul partidei din Cupa României, „U” Cluj - Oțelul 2-0, Iacob a avut un discurs asemănător cu cel al antrenorului său, Laszlo Balint. Stoperul a afirmat că formația gălățeană este gruparea din Superligă cu cel mai aglomerat program.

„Nu cred că e cineva în măsură să justifice valoarea lui Joao Paulo, din moment ce dânsul nu a văzut un meci cap-coadă al lui. Noi, cel care îl cunoaștem, îi știm valoarea și părerea personală e că FCSB a făcut o afacere foarte-foarte bună, pentru că nu e un jucător de 600.000 de euro, ci de mult mai mult. Cred că nu era cazul să vorbească atâta pe subiectul ăsta.

Și, ca să acuzi jucători că fac blaturi, ar trebui să ai ceva foarte, foarte adevărat sau să ai o dovadă clară. Iar, mai apoi, să spui 'dacă Oțelul nu pierde, sunt niște blatiști', asta e ceva incredibil! Aș putea să vin și eu cu o provocare: dacă dânsul mai scrie despre Oțelul, înseamnă că e corupt! Pot să spun asta fără nimic la mână?

Iacob: „Nimeni nu știe cât am mers noi cu autocarul”

Sau, dacă el scrie despre Oțelul e corupt, iar dacă nu scrie eu îmi voi cere scuze. Cum sună asta? Exact așa a făcut și dânsul, ceea ce a durut foarte tare. Deja toată lumea a vehiculat foarte multe chestii și doare. Nimeni nu știe cât am mers noi cu autocarul, cât de greu ne-a fost și cât ne sacrificăm. Au fost băieți care au jucat azi 90 de minute după alte trei meciuri a câte 90 de minute.

Oțelul a avut cea mai grea programare dintre toate echipele și vă rog să le consultați, am avut și deplasări și doar din trei în trei zile. N-am avut o dată un meci la patru zile", a declarat Paul Iacob, la flash-interviuri.

Universitatea Cluj şi Metalul Buzău s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei României Betano, încheind pe primele două poziţii în Grupa C. „U” Cluj a învins pe teren propriu Oţelul Galaţi, scor 2-0.

Metalul Buzău s-a impus, tot acasă, cu scorul de 1-0, în faţa echipei Sepsi. În aceeaşi grupă, Csikszereda a învins cu 5-0 Sporting Lieşti, în deplasare. Tot miercuri, în Grupa A, CSM Slatina şi Metaloglobus au remizat, scor 2-2.