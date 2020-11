Contra, ultimele DOUA ZILE la Dinamo?! Poate pleca liber si sa-si ia TOTI banii pana la finalul contractului: "Ii astept pe drag pe spanioli, astept sa ma dea afara!"

Cosmin Contra e aproape sa se desparta de Dinamo. N-o va face, insa, in termenii doriti de spanioli.

Contra spune ca a fost mintit de Cortacero. Lasa de inteles ca mandatul sau va fi istorie in scurt timp. Contra a depus o notificare la FIFA, in baza careia va deveni liber de contract pe 1 decembrie. Spaniolii vor trebui sa-i achite tot contractul, pana la capat! Contra nu se asteapta sa fie contactat pentru o rezolutie amiabila a conflictului.

"Ii astept cu drag pe spanioli, astept sa ma dea afara, dar nu cred ca au taria de caracter sa o faca. Poate e timpul sa ma dau eu la o parte. Pe 1 decembrie, de ziua nationala, da. Exista o notificare din partea avocatilor mei, dar nu stiu care sunt procedurile. Nu pot sa spun daca voi mai fi aici si dupa 1 decembrie, vom vedea ce se va intampla luni. Momentan, vreau sa savurez aceasta victorie. Sunt singur, dar o savurez in liniste, ma voi bucura de aceste doua victorii. Am trecut prin lucruri prin care nu credeam ca voi trece. La ce am trait in ultimele luni, am dreptul sa savurez si eu aceasta victorie timp de 24 de ore", a spus Contra la GSP Live.

Inainte sa inchida telefonul, Contra a glumit cu Geraldo Alves, aflat in studioul GSP. "Poate dai si tu o cafea, ca astia nu m-au platit de 100 de zile", i-a spus Contra fostului sau fundas de la Petrolul.