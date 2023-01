Florin Manea a renunțat la majoritatea fotbaliștilor pe care îi avea sub contract, pentru a se concentra pe câțiva care au potențial mare de creștere. Acesta spune că nu vrea să mai transfere jucători în interiorul României, decât în cazuri rare, pentru că mutările nu ofertă nici satisfacții profesionale, nici financiare. Fiul legendei rapidiste Nicolae Manea îl reprezintă pe Radu Drăgușin, unul dintre cei mai curtați jucători români ai momentului, dar și pe Ianis Dobrescu, pentru care a primit numeroase oferte din străinătate, deși nu a împlinit vârsta minimă de transfer, 16 ani.

"Nu există alți impresari care să aibă transferuri în Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga"

"Din punctul meu de vedere, sunt doi impresari adevărați în România, care lucrează serios, eu și Giovanni (n.r. - Ioan Becali). Noi lucrăm afară. Poate mai e și Pietro Chiodi. Adică să te duci și să ai intrare cu jucători la cluburi importante. Restul se bat pe ce se întâmplă în România.

Eu nu mi-am dorit niciodată să iau un jucător de la Galați și să-l duc la Sibiu, să zicem. Să-l iau de la Hermannstadt și să-l duc la Craiova. Nu ăsta a fost targetul meu. Targetul meu este să iau din România și să duc în străinătate. Nu mai am așa mulți jucători, am renunțat la majoritatea, pentru că aveam 85 de jucători, la un moment dat. Erau prea mulți. Acum am doar câțiva, îl am pe Radu Drăgușin, pe Mateus (n.r. - Mateus Barbosa Santos, extremă stânga braziliană, transferat recent de FCV Farul), plus câțiva tineri cu potențial mare, printre care Ianis Dobrescu, un atacant de 15 ani de la Deva, pe care o să-l duc la Genoa. E fenomenal, eu nu am văzut de 18 ani copil așa bun.

Din 1990 și până acum, toate transferurile mari sunt făcute ori de Giovanni, ori de mine, câteva. Nu există alți impresari care să aibă transferuri în Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, în afară de noi doi. A făcut Gherghișan un Koln, o dată, cu Ioniță. Anamaria (n.r. - Anamaria Prodan), pe Stanciu la Anderlecht, dar au mai fost alți cinci cu ea.

"Pe Liubliana nu o bagă nimeni în seamă, crede-mă"

Liubliana (n.r. - impresara Liubliana Nedelcu) a zis că l-a făcut pe Rareș Ilie, dar nu a apărut pe nicăieri. Postează, suferă de astea, 'sunt numărul 1', 'sunt regină', 'sunt pion'. Mă întreabă lumea de ce mă cert cu ea. Nu mă cert. Nu o bagă nimeni în seamă, crede-mă. Îl cunoaște pe Mongai (n.r. - Christophe Mongai, patron și CEO al USM Group, firmă de impresariat care intermediază transferuri preponderent în Franța sau pentru jucători din țări francofone), pe care îl știu și eu. Are o relație cu el și o mai bagă în față.

Am făcut Goian la Glasgow Rangers, Tamaș la WBA și Watford, Raț la West Ham și Rayo Vallecano, Deac la Schalke, Drăgușin Juventus, Sampdoria și Genoa, astea doar care îmi vin rapid în minte. Eu îl știu pe Radu de la 16 ani, mergeam cu troleibuzul, stăteam pe telefoane, pe avioane, întâlniri. Lumea zice doar că am luat 2 milioane de euro pentru prelungirea contractului lui Radu cu Juventus, dar nu știe ce relație am cu el și cât am muncit amândoi în acești ani. Clar că e bun și serios și îmi face munca mai ușoară.

"E fomică, când e piața mică. Când le e foame, unii se transformă în fiare"

Nu poate să existe respect între impresarii români, pentru că e piața mică și le e foame. Când le e foame, unii se transformă în fiare. Și mie mi-a fost foame la început. E fomică, când e piața mică. Încearcă să smulgă fiecare de unde se poate. Eu nu iau 10% de la jucători, nu am luat niciodată. La transfer, mă înțeleg cu clubul. Aștia, care se declară 'regine' și 'regi ai impresarilor', iau 10% fără jenă de la jucători.

Mecanismul e simplu, poți să lucrezi în diverse moduri. Pentru un club, adică între club și club, unde sunt cei mai mulți bani. Sau pentru jucători, unde banii nu sunt așa mulți. Dacă îți iei comision 10% din salariul lui, îi faci 500.000 și iei 50.000 pe an. Nu e vreo mare șmecherie. Dacă ai 10% din suma de transfer, se vinde cu 6 milioane și iei 600.000. E altceva. Dar sunt puțini care au forța să facă transferuri între cluburi. Eu am avut transfer făcut între cluburi, în care am ajutat FC Porto și Rayo Vallecano să transfere doi jucători și am luat 75.000 de la Porto și 75.000 de la Rayo. Am luat 150.000, iar impresarii jucătorilor au luat câte 10.000. Depinde pentru cine lucrezi.

"Dacă dai cinci goluri cu Chiajna sau Mioveni, nu interesează pe nimeni"

Văd că se cer 10-20 de milioane de euro pe jucători din România. Sunt supraevaluați. Trebuie să ai rezultate la echipa națională și să joci în Champions League, ca să ceri asemenea sume. Dacă dai cinci goluri cu Chiajna sau Mioveni, nu interesează pe nimeni. Dă cu Germania, cum a dat Ianis Hagi, dă cu echipe puternice. Arabia Saudită a bătut Argentina la Mondial. Noi nu ne calificăm la turnee finale și nu avem șansa să ne remarcăm. Ne-a bătut Slovenia. După meci, niște declarații de zici că jucasem cu campioana mondială. Aia, săracii, în afară de Oblak nu mai au niciun jucător de valoare mare. 'Ce echipă puternică, ce valoare!'. A ajuns să ne fie frică de Slovenia.

PSV l-a ales pe Lozano, în defavoarea lui Stanciu, din cauza prețului

Sunt prieten cu scouterul șef de la PSV Eindhoven. Venise pentru Stanciu, când juca la FCSB, dar a cerut Gigi Becali 5 milioane de euro pentru el. Mi-a zis, 'Florine, cum să dau banii ăștia, când cu 2 milioane îl iau pe Lozano din Mexic, au aceeași vârstă'. L-au luat pe Hirving Lozano, iar în 2019 l-au vândut cu 45 de milioane de euro la Napoli. Alt scouter foarte important, care lucrează pentru PSG, mi-a dat un exemplu. M-a întrebat ce bere îmi place. Zic 'Heineken'. 'Tu, când îmi prezinți un jucător, îmi zici că e Heineken. Eu îl compar cu toate berile din lume și zic că e Ciuc'. Cine a plecat pe bani mulți nu s-a impus, asta e o mare problemă. Man, Mihăilă, Moruțan... Lozano a fost luat cu 2 milioane și a fost vândut cu 45 de milioane. Ai noștri au fost vânduți cu 5-10 milioane și nu știu aia cum să scape de ei.

Gigi Becali a dat 1,5 milioane de euro pe Compagno. Dacă îmi dădea mie banii ăștia, mă duceam în Uruguay sau Argentina și îi aducem ceva foarte bun. Cavani a fost cumpărat cu 1 milion din Uruguay, Pastore cu 1.5 milioane în Argentina. La banii ăștia poți găsi calitate mare, dacă știi unde să cauți. Aș putea să aduc sud-americani de mare valoare. Mallo, care a fost la Rapid, a semnat acum cu Rosario Central, fostă campioană a Argentinei. Cred că ar trebui să aducem mai puțini străini, dar mai buni. Să plătim sume de transfer, să dăm salarii mai mari. Aducem gratis, dăm salarii de 3.000 de euro pe lună și vrem să fie Messi.

Poveste cu atacantul Djokic și patronul Ioan Niculae, din 2009

Am pățit-o cu Nicolae de la Astra. 'Vreau și eu un atacant care să mi-o bage în poartă'. 'Ce buget ai?'. 'Gratis și 5.000 pe lună'. Greu să... În anul în care a luat Urziceniul campionatul, i-am adus un fotbalist, Djokic (n.r. - Dusan Djokic, împrumutat de Cercle Brugge la Astra Ploiești, în sezonul 2008-2009), atacant sârb, fusese pe la Steaua Roșie, m-am înțeles cu Cercle Brugge, i-au dat aia o parte din salariu. La primul lui meci, Astra Ploiești - Alba Iulia, 4-2, dă două goluri. Seara, la televizor, Niculae zice că e cel mai slab atacant pe care l-a văzut în viața lui. 'Nu driblează, nu face spactacol'. Următorul meci, pierde la Urziceni, viitoarea campioană, 1-3, gol Djokic. L-a dat afară, că i-a zis lui Savin, ăla de era primar la Bușteni, că nu driblează. I-am adus unul să o bage în poartă. Dacă și dribla nu mai venea în România", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea