EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Reactia sefilor dupa ce ultrasii lui Dinamo s-au DUS PESTE spanioli: "E grav, am anuntat ambasada!" Mesaj de ultima ora al lui Cortacero

Sefii pusi de Pablo Cortacero la Dinamo se chinuie si ei sa faca rost de bani pentru club.

Alex Couto, directorul general al clubului, spune ca a luat legatura cu politia si cu ambasada Spaniei pentru a transmite ce au patit conducatorii iberici in ultimele zile. Couto sustine ca atat el, cat si directorul sportiv Rufo Collado sunt doar angajati ai lui Dinamo si ca solutia problemelor financiare nu e la ei. Couto spune ca are promisiunea lui Cortacero ca patronul din acte va veni la Bucuresti in cel mai scurt timp.

"Rufo Collado a fost amenintat de un grup de fani radicali, de ultrasi. I-au spus sa plece. E inacceptabil. A mai fost un episod pe 25 noiembrie la hotel, un grup de ultrasi au batut la usa presedintelui executiv, am raspuns eu pentru ca ma aflam acolo. Rufo Collado mi-a spus ca a fost abordat de fani care i-au transmis sa plece cu primul avion. Noi ne facem treaba, nu ne temem. E o situatie grava. Am vorbit cu autoritatile, am vorbit cu politia.

Noi nu avem bani sa punem in club, noi gestionam ceea ce avem. Am contactat si ambasada Spaniei, stie tot ce s-a intamplat. Cortacero spune ca vine in Romania. Daca fanii l-ar astepta la aeroport, asa cum au spus, ar fi inca un episod foarte grav. Cred ca fanii nu au nimic cu noi din punct de vedere personal. Noi suntem fata lui Dinamo, dar suntem parte din solutie, nu parte din problema", a spus Couto pentru www.sport.ro.