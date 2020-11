Culmea penibilului la Dinamo! Spaniolii l-au pus pe maseurul de la echipa a doua sa fie medic! :)) Contra, in stare de soc: "I-au gasit o diploma de asistent!"

Cosmin Contra lasa de inteles ca va parasi in urmatoarele zile Dinamo.

Antrenorul a ajuns la capatul rabdarii cu noua conducere spaniola a clubului.

Contra spune ca a intrrupt orice comunicare cu diretorul sportiv Rufo Collado, dupa ce acesta n-a putut sa-i asigure nici macar un doctor la antrenamente de mai bine de o saptamana. Pentru a improviza, Rufo s-a uitat in CV-ul unui maseur de la echipa a doua. "Mi s-a zis ca are diploma de asistent si ca poate fi el doctor", socheaza Contra.

"Au fost discutii azi intre fani si Collado, dar eu eram in birou, nu stiu ce s-a vorbit. Eu nu mai vorbesc cu directorul sportiv de saptamana trecuta, de cand s-a intamplat ce s-a intamplat cu doctorul. Nu avem nici acum medic, n-a fost nici azi la antrenament. Mi-a adus Rufo un asistent medical, e de fapt maseur la echipa a doua. Nu e medic, nu e calificat sa intervina in cazul unei probleme majore si sa faca anumite lucruri specifice. Responsabilitatea e a mea, eu sunt antrenor. Daca se intampla ceva, eu raspund. La meciul cu Viitorul a venit doctorul Batineanu, au vorbit cu el si ne-a ajutat. Maseurul de la echipa a doua are o diploma de asistent, dar nu e medic", a explicat Contra la Digisport.