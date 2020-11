Vin MILIOANELE la Dinamo! "Am incredere deplina in cuvintele lui!" Cand ar trebui sa ajunga banii lui Cortacero in conturile echipei

Dinamo s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa 3-0 cu Viitorul.

Dupa meci au aparut noi promisiuni referitoare la banii care ar trebui sa ajunga in conturile echipei. Directorul departamentului de marketing de la Dinamo, Radu Birlica, a vorbit despre evolutia jucatorilor lui Cosmin Contra si a dezvaluit cand ar urma sa ajunga la Bucuresti banii de la Pablo Cortacero.

"Asta e Dinamo la care visez de ani de zile. Echipa merita tot ce e mai bun in seara asta, au felicitarile mele. Cand bati cu 3-0, ai o forta in spate, suporterii, si o echipa asa frumoasa... Fabbrini mi-a placut mult. Mi-au placut si suporterii, normal.

Am vorbit direct cu Pablo Cortacero, pe WhatsApp. Dansul e foarte optimist, o sa vină cu un aport de capital de 2 milioane de euro saptamana viitoare. Asta nu inseamna ca eu garantez pentru el, ci doar spun ce mi-a transmis. Am incredere deplina in cuvintele lui", a declarat oficialul lui Dinamo, potrivit GSP.