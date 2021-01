Tatarusanu, Planic si Tanase, "vinovati" pentru ratarea transferului lui Harut! De ce a vrut sa-i faca Becali contract pe 7 ani

Fundasul lui FC Botosani a refuzat un contract de foarte lunga durata si un castig cumulat de aproape 1.5 milioane de euro.

Gigi Becali pare decis sa nu mai piarda jucatori liberi de contract, asa cum s-a intamplat in cazul unor fotbalisti importanti ai echipei, precum Ciprian Tatarusanu (Fiorentina / 2014), Bogdan Planic (Maccabi Haifa / 2020), Robinson Zapata (Galatasaray / 2011), Pantelis Kapetanos (CFR Cluj / 2011), Eric Bicfalvi (Volin Lutk / 2012), Andrei Prepelita (Ludogoret / 2015), Giedrius Arlauskis (Watford / 2015), Iasmin Latovlevici (Genclerbirligi / 2015) sau Harlem Gnohere (Mouscron / 2020).

Cazul lui Tatarusanu, care a fost titular la echipa nationala in ultimii ani si a prins transferuri la Fiorentina, Nantes, Lyon si AC Milan, fara ca "ros-albastrii" sa incaseze vreun euro in schimbul sau, il bantuie cel mai mult pe patronul FCSB. Mai ales ca Becali a insistat pentru cumpararea acestuia de la Gloria Bistrita, l-a cerut si l-a impus in primul "11" chiar si in cazul unor evolutii mai putin reusite si i-a oferit, in 2014, un salariu de 400.000 de euro pe sezon, dar nu l-a putut pastra pe goalkeeper sub contract. In total, "Tata" l-a costat 2.6 milioane de euro pe Becali, care a platit 1.5 milioane de euro pentru transferul sau si restul pentru salariul de 200.000 de euro pe sezon al portarului plus prime. La momentul plecarii in Serie A, Tatarusanu era cotat la 3 milioane de euro, apoi valoarea sa a crescut la 5 milioane de euro, dar FCSB nu si-a amortizat investitia.

Acestor jucatori plecati gratis li se mai audauga insatisfactia unor transferuri facute sub presiunea timpului, jucatorii aflandu-se in ultimul an de contract si fiind vanduti mult sub cota lot de piata, dar si faptul ca, din lotul actual, de exemplu, capitanul Florin Tanase refuza prelungirea contractului scadent in aceasta vara, in conditiile in care are oferte avantajoase din punct de vedere financiar, daca scapa de contractul cu FCSB. Intr-o situatie asemanatoare s-ar gasi Dragos Nedelcu si Ovidiu Popescu, carora le expira intelegerile in iunie 2022, dar care pot primi prime de instalare consistente la noile echipe, daca transferurile se fac gratis.

Becali a dezvaluit public noua sa strategie de a le propune contracte de durata jucatorilor, odata cu negocierile pentru aducerea lui Denis Harut, care urma sa semneze doua contracte, unul pe cinci ani si inca unul pe doi ani, motiv pentru care nu a mai vrut parafeze intelegerea, revenind astfel la Botosani. "I-am zis lui Iftime de la Botosani asa: 'Daca il iubesti asa de mult pe Harut, da-mi-l gratis si ii trec in contract ca poate pleca gratis cand vrea el! Ii pun clauza sa plece liber'. I-am mai dat exemplul Morutan. 'Daca semnam cum zici tu sau cum voiau altii, nu mai luam niciun ban pe Morutan nici eu, nici tu, desi ai procente'. De ce? Pai, la inceput a jucat slab. Acum si-a revenit si a inceput sa ii creasca mult cota. De la 10 ajungea la 20 de milioane de euro si, daca mai avea doi ani de contract, zicea: 'Ia stai, ca nu mai prelungesc si iau eu cateva milioane de euro, ca plec gratis'. Asta este adevarul", a declarat Gigi Becali.