Becali a inceput razboiul cu CFR: "Ei cred ca se poate lua campionatul cu smecherii! Campionatul nu-l iei cu Istvan Kovacs!" Mesaj pentru Edi Iordanescu

Finantatorul FCSB-ului a lansat primele atacuri din acest sezon la adresa rivalilor la titlu.

Becali a vorbit despre situatia generata de plecarea echipei sale in cantonament in Turcia, dar a tinut sa le transmita si un mesaj campionilor de la CFR si in special antrenorului Edi Iordanescu.

"Nu mai ies public, dar cand vad atatea, inclusiv pe Edi. E si mana lor. Ei cred ca se poate lua campionatul cu smecherii, cu Istvan Kovacs. Campionatul nu-l iei cu Istvan Kovacs! Dumnezeu face dreptatea.

Sa le pun pofta in cui alora care nu sunt multumiti ca echipa lor s-a antrenat in mocirla, asa cum spunea nenea Edi. Nu e complot, nu cred in d-astea, sunt numai bete in gard. Vezi, ma, de echipa ta, nu poti tu sa te lupti cu Becali, n-ai cum. O sa vezi", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

In ultimele trei sezoane s-a desfasurat o lupta foarte dura intre FCSB si CFR pentru titlul din Liga 1, iar de fiecare data castig de cauza au avut clujenii.

In acest sezon povestea pare ca se va repeta, insa in aceasta lupta a intervenit si Universitatea Craiova.

In acest moment, echipa antrenata de Toni Petrea se afla in avantaj, situandu-se pe prima pozitie a clasamentului cu 34 de puncte, doua mai mult decat Craiova si trei peste campionii de la CFR.

FCSB ar trebui sa debuteze in noul an vineri, 15 ianuarie, de la ora 20:00 pe teren propriu in fata Astrei.

Ramane insa de vazut daca ros-albastrii vor primi acordul sa dispute acest meci sau vor fi nevoiti sa intre in carantina la intoarcerea din Turcia si astfel sa piarda meciul la 'masa verde'.