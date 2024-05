Denis Haruț se află la FCSB din februarie 2021, iar în acest sezon fundașul central nu a avut loc în primul ”11” de Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, dar și de Vlad Chiricheș, chiar dacă stoperul revenit vara trecută la gruparea roș-albastră a fost absent o lungă perioadă din cauza unei accidentări.

Ai auzit, Gigi? Un fotbalist de la FCSB cere mai multe minute: ”Mi-am făcut treaba de fiecare dată”

După ce FCSB a fost încoronată cu primul titlu de campioană în formatul play-off, play-out al Superligii României, Denis Haruț a cerut mai multe minute de joc pentru următorul sezon și a evidențiat că își poate arăta valorea dacă e utilizat.

Cu 10 meciuri ratate din cauza unei accidentări, Haruț a bifat o singură apariție în play-off-ul Superligii României, respectiv opt prezențe în sezonul regulat.

”O seară de neuitat, normal. Vedeţi şi voi ce nebunie este. A fost un an fantastic, un an cu multă perseverenţă din partea jucătorilor şi a staff-ului, a tuturor din jurul nostru şi ne bucurăm că am câştigat după atâta timp campionatul. O să sărbătorim în toate felurile şi cu de toate. O să ne bucurăm, o să încercăm să ne simţim bine în aceste zile pentru că merităm fiecare dintre noi şi sperăm să iasă totul bine.

De ce să nu ne putem califica? Trebuie să crezi cu tărie în forţele tale şi să speri tot timpul. Nimic nu este imposibil. Ştiu că sunt adversari tari, sunt nume grele care intră acolo, dar de ce nu? Normal că m-aş bucura să continue antrenorii. Am câştigat campionat. Ce puteau să mai facă? Au făcut un cuplu foarte bun, au fost aproape de noi, am înţeles foarte bine ce ne-au cerut şi în final am câştigat.

Evident, asta îmi doresc de când am ajuns aici. Am spus-o că sper să nu dezamăgesc, sper să joc cât mai mult şi să îmi arăt valoarea. Uneori am jucat mai mult, alteori mai puţin. Sper că mi-am făcut treaba de fiecare dată”, a spus Haruț, potrivit Fanatik.

Câți bani poate încasa FCSB în scenariul SF al lui Gigi Becali

Becali nu țintește, însă, doar titlul de campion, ci și un parcurs senzațional în cupele europene. Omul de afaceri a anunțat că nu va da prime jucătorilor pentru câștigarea titlului, ci doar dacă aceștia vor aduce bani în conturile clubului.

Acest lucru este posibil doar cu un parcurs cât mai bun în competițiile organizate de UEFA. Dacă va câștiga titlul, FCSB va începe din primul tur preliminar, iar dacă va reuși să treacă va fi recompensată cu 280.000 de euro.

Suma primită din partea UEFA va crește în următoarele două tururi preliminare. În turul doi și trei, FCSB ar putea primi 380.000, respectiv 480.000 de euro.

În play-off, FCSB ar putea încasa nu mai puțin de cinci milioane de euro, iar accederea în grupe este premiată cu 15,6 milioane de euro. În total, dacă i-ar îndeplini visul lui Gigi Becali, Florinel Coman și compania ar aduce în conturile clubului din Berceni nu mai puțin de 21,7 milioane de euro!