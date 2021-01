"Astept sa vad contractul!" Harut, nerabdator sa faca pasul la FCSB! Ce spune despre postul pe care va evolua si cum comenteaza eventualele critici ale lui Gigi Becali

Denis Harut (21 de ani) a oferit prima reactie dupa ce Botosani si FCSB au batut palma pentru transferul sau.

Internationalul U21 s-a declarat incantat de realizarea transferului si spune ca este nerabdator sa semneze contractul. Valeriu Iftime, patronul de la Botosani, a declarat ca intelegerea dintre el si Gigi Becali este 100% si tot ce mai ramane este ca jucatorul sa semneze contractul cu noua echipa:

"Sunt in cantonament cu FC Botosani. Astept sa vad actele pe care trebuie sa le semnez, apoi vom vedea ce urmeaza. Este un pas inainte in cariera mea, sper sa fie totul bine si sa-mi demonstrez valoarea si calitatile", a spus Harut, pentru Telekom Sport.

Denis Harut: "Cel mai bine ma simt ca fundas central!"

Gigi Becali a anuntat deja ca il va folosi pe Harut pe postul de fundas central, in ciuda faptului ca in majoritatea evolutiilor sale de la Botosani a jucat fundas dreapta.

"Am jucat mai multe posturi, dar cel mai bine ma simt ca fundas central. Cred ca am jucat 15-16 meciuri ca fundas central, anul trecut si anul acesta. Eram intr-o perioada mai putin favorabila, am stat o perioada de timp, dar am trecut peste si lucrurile au mers bine. Ma bucur de ceea ce traiesc acum, nu mai conteaza trecutul. Eu am avut mereu incredere in mine si ma bucur ca am avut aceasta putere", a dezvaluit Harut.

Harut: "Nu ma gandesc la criticile patronului!"

Tanarul fundas spune ca au existat mai multe oferte pentru el, insa a fost decizia lui de a alege FCSB. De asemenea, Harut spune ca nu se teme de eventualele critici ale lui Gigi Becali:

"Au mai existat oferte pentru mine si din tara si din strainatate. Nu pot sa spun de unde. Am discutat si cu Marius Croitoru si cu familia mea, iar decizia mea a fost aceasta. Eu am foarte multa incredere in mine, nu ma duc cu teama la FCSB si sunt foarte ambitios. Nu ma gandesc la criticile patronului, nu am aceasta problema", a mai spus Harut.

Patru meciuri are Harut in tricoul nationalei U21 a Romaniei, pentru care reusit sa inscrie si un gol. Cota de piata a fotbalistului este de 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt,