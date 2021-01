Pe ce post va juca Harut la FCSB? Becali a luat decizia: pe cine scoate din primul 11

Denis Harut (21 de ani) e la un pas de FCSB.

Negocierile cu FC Botosani au fost finalizate. Iftime a acceptat ultima propunere a lui Becali: 700 000 de euro si 20% dintr-un transfer ulterior. Fotbalistul a ajuns si el la un acord cu FCSB. Toate detaliile sunt aici!

Becali a surprins inca de ieri, cand a anuntat ca fundasul dreapta va juca in centru dupa trecerea la Bucuresti. Folosit si in mijlocul apararii de Botosani, insa doar ca solutie de urgenta, Harut va fi jucat fie in locul lui Miron, fie al lui Cristea la FCSB.

Si patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, e un fan al deciziei tactice luate de Becali.

"Eu cred ca baiatul trebuie sa fie folosit fundas central, e un copil inteligent. A invatat mult la Botosani, o sa fie un fundas central foarte bun. Are tot ce-i trebuie ca sa fie fundas central. Are 1,85, o detenta exceptionala, e un copil inteligent, dar eu nu sunt asa specialist. Dupa stiinta mea, postul pe care se va dezvolta Harut va fi fundas central. Sau, poate, mijlocas la inchidere. A jucat fundas central 10 meciuri la noi, a fost si mijlocas la inchidere cand a lipsit Rodriguez", a comentat Iftime la Digisport.

Format la Timisoara, Harut e si international U21.