FCSB in Ghencea?! Emeric Ienei, reactie de ULTIMA ORA: "Pe un astfel de stadion trebuie sa se faca performanta!" Ce spune de echipa lui Gigi Becali si de sansele la TITLU

Emeric Ienei a oferit o noua reactie cu privire la conflictul dintre CSA Steaua si FCSB.

Noua arena din Ghencea a fost deja finalizata si echipa care va juca in viitor acolo este CSA Steaua.

De asemenea, MTS a semnat deja un contract de inchiriere cu nationala Macedoniei de Nord, care se va pregati in Ghencea pentru meciurile de la Campionatul European din vara viitoare.

Emeric Ienei, fosta mare legenda a Stelei, este dezamagit de razboiul care inca persista intre FCSB si CSA Steaua.

FCSB a priit interzis pe noua arena din Ghencea din partea comandantului CSA Madalin Hincu, iar Emeric Ienei spune ca un astfel de stadion merita sa aiba parte de meciuri la cel mai inalt nivel:

"Noul stadion este foarte interesant. Este foarte bine ca cei de la Ministerul Apararii ca au pus mana pe stadionul pe care s-au facut atatea performante, atat la Steaua, cat si la echipa nationala.

Si eu ma tot mir de acest conflict si sunt afectat pentru ca nu avem siguranta si dorinta de a avea performanta. Degeaba ai stadion daca nu ai performanta.

Ar fi foarte bine sa se faca si performanta pentru un astfel de stadion. La un moment dat trebuie sa se renunte la acest conflict si sa se ajunga la o intelegere. Echipa Steaua trebuie sa fie una singura, nu doua. Atunci ar fi foarte bine. Dar conflictul actual trebuie sa inceteze", a spus Emeric Ienei, pentru Fanatik.

Emeric Ienei: "Steaua poate castiga campionatul, dar trebuie neaparat sa se califice si in Europa"

Fostul antrenor al echipei care cucerea Cupa Campionilor in 1986 spune ca Steaua are nevoie sa joace din nou in grupele unei competitii europene:

"Steaua are o echipa buna, tanara, dar inca mai are de crescut. Poate castiga campionatul, dar trebuie neaparat sa joace si sa se califice in Europa. Ma refer aici la echipa de Liga 1, nu la cea din liga a treia", a mai spus Ienei.