BREAKING NEWS | Ce se intampla cu Budescu la 3 zile dupa ce Becali anunta ca s-a INTELES cu el pentru un transfer la FCSB

Becali a discutat cu Budescu si a obtinut promisiunea ca atacantul vine liber la vara.

Gigi n-a vrut sa discute cu Astra, care cerea 900 000 de euro, desi contratul fotbalistului se termina in doar cateva luni. Asta e clauza de reziliere a lui Budescu, iar patronul Niculae nici n-a vrut sa auda de o negociere cu Becali.

"Cu Budescu am vorbit. I-am zis sa vina, dar va juca numai atacant 9 fals. Atat, altceva sa n-ai pretentii sa joci. I-am zis: "Vei sta cu mine fata in fata si vei promite ca nu ai sa comentezi nimic la antrenamente si faci antrenamentele exact cum e, asa de tare cum e". A spus: "Nu, nea Gigi, vreau sa fac!" Bun, sa n-avem discutii. Budescu e prea cuminte, cu bun simt, respecta ce spune antrenorul. Dar si el parca stramba din nas, nu-i prea convenea. Nu se poate, fara munca nu se poate. El era de acord, dar mai are 6 luni. Am intrebat si costa 900 000. De ce sa dau 900 000 daca-l iau gratis la vara. Da, il vreau la vara!", a explicat Becali cu 3 zile in urma.

Planul Astrei in privinta lui Budescu e insa clar. Fosta campioana de la Giurgiu n-a vrut sa incurajeze tratativele pentru ca si-l doreste in continuare pe capitanul sau. Astra il vrea pe Budescu in club pana la retragere. Exista un plan si pentru intrarea fotbalistului in conducere dupa ce va renunta la cariera profesionista, spune Bogdan Mara, actualul director sportiv al Astrei.

"Noi il vrem in continuare pe Budescu. Ne dorim ca el sa ramana, are oferta pe masa! Costica e un spirit special, da o culoare acestui club, ni-l dorim, speram sa-i satisfacem pretentiile. Vrem sa se retraga de aici, de ce nu? Apoi, sa continue in club, poate sa-i ia locul lui Dani Coman si Dani sa se ocupe de alte lucruri. Il vad la Astra in continuare pe Budescu. I-am oferit contractul, mingea e in terenul lui, ni-l dorim cu totii alaturi de noi. Si patronul, si Dani Coman, toti!", a spus Mara la Digisport.

Budescu, 31 de ani, a revenit la astra in urma cu un an si jumatate, dupa ce si-a rupt unilateral contractul cu Al Shabab. Budescu a invocat mai multe luni de neplata a salariului de catre echipa din Arabia Saudita.