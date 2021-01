Apelul dupa care Harut a REFUZAT transferul la FCSB! Dezvaluiri de senzatie ale lui Becali: "Totul s-a rupt cand a vorbit cu el!" 

Denis Harut (21 ani) a fost extrem de aproape sa semneze cu FCSB, insa transferul a picat in ultimul moment.

Fundasul a mers in Bucuresti alaturi de impresarul sau, Florin Vulturar pentru a semna cu FCSB, dupa ce Valeriu Iftime si Gigi Becali au ajuns la o intelegere.

Dupa mai multe discutii cu impresarul sau, dar si cu antrenorul lui Botosani, Marius Croitoru, Harut a refuzat sa semneze dupa ce a vazut propunerea ros-albastrilor, doua contracte: unul pe 5 ani, iar cel de-al doilea pe inca doi ani.

Patronul FCSB a dezvaluit ce s-a intamplat la negocieri si care ar fi motivul pentru care Harut a decis sa faca pasul inapoi chiar inainte sa semneze.

"Am crezut ca Harut va semna. I-am acceptat toate pretentiile si am avut doar conditia acelei optiuni pe inca doi ani. Trebuie sa am si eu o posibilitate sa ma asigur ca pot sa fac bani dintr-un viitor transfer. Ca nu aveam de gand sa il tin 7 ani pe Harut, doar nu sunt nebun. Daca aveam oferta buna, il vindeam, ca vreau sa fac bani.

Dar a fost cazul Nedelcu. Am dat peste 2 milioane de euro pe el. Daca nu aveam contract pe durata lunga ce se intampla. A stat mai mult accidentat. Acum, revine baiatul si daca va avea evolutii foarte bune ii creste iar cota. Si nu ramane liber sau nu refuza sa semneze prelungirea. Eram intelesi la bani, la tot.

Cu Iftime semnasem deja cand l-a trimis pe baiat la Bucuresti. Deci cluburile erau intelese. Eu cred ca totul s-a rupt cand el a vorbit cu Croitoru. A stat in parcare, nu stiu de ce nu a venit si el la discutii. Ce, noi nu eram oameni? Nu am fi avut nicio problema, era antrenorul lui, l-am fi primit fara probleme. In fine… L-a sunat, i-a zis de cei doi ani in plus de contract, ce i-a mai spus, ce nu i-a mai spus si apoi ne-a refuzat", a spus Gigi Becali pentru ProSport.