Tinta pe care Becali a tinut-o SECRETA! A negociat cu Hagi pentru a rezolva marea problema de la FCSB! Ce raspuns a primit si cu cine a mai negociat

Gigi Becali si-a dorit inca doua transferuri in aceasta iarna, pe langa Harut si Radunovic.

Cardoso de la Medias a cerut prea multi bani la semnatura, iar omul care ar fi rezolvat problema fundasului central, Virgil Ghita, n-a fost lasat de Hagi sa plece. Becali a incercat in secret sa-l cumpere pe capitanul nationalei de tineret. Viitorul il evalueaza la peste un milion de euro. Ghita a mai fost dorit in ultimul an de CFR si de Craiova.



"Chindris nu ne intereseaza. Ghita m-a interesat, e adevarat. A zis Hagi ca nu vrea sa-l dea. Alt fundas nu ma intereseaza, gata. Nedelcu o sa fie cel mai mare fundas central, o sa vedeti. Cardoso e interesant, am vorbit cu impresarul lui. Vrea si bani la semnatura, si impresarul comision, la revedere. Sa stea la Medias daca vrea bani la semnatura si comisioane. El are 7000 salariu, ii dadeam 12-13 000. Spun eu ca e suficient", a spus Becali la Digisport.

Virgil Ghita, 22 de ani, are 76 de meciuri in Liga 1 pentru Viitorul si 8 goluri marcate, desi joaca fundas central. Ghita e capitanul Romaniei la U21 si va juca la Euro alaturi de nationala lui Mutu.