Becali a scos TEANCUL si i-a marit salariul lui 'Mbappe' Coman! I-a virat si o suma URIASA pentru un apartament. La ce salariu COLOSAL i-a spus ca va ajunge

Becali are asteptari mari de la Coman, Man si Morutan.

Vrea sa obtina aproape 50 de milioane de euro de pe transferurile celor 3. Pentru a se asigura ca niciunul nu e afectat de zvonurile care ii anunta plecati, Becali le-a marit salariile. Gigi a dezvaluti ca Florinel Coman a ajuns sa castige nu mai putin de 20 000 de euro pe luna! Patronul FCSB i-a dat si o prima in valoare de 150 000 de euro pentru un apartament pe care Coman planuia sa si-l cumpere in Bucuresti. Becali e sigur ca, in momentul transferului, Coman poate ajunge si la un salariu de doua milioane de euro!

"Lui Coman i-am facut 20 000 salariul, i-am dat si 150 000 pentru apartament. Trebuie sa stea cu mintea la fotbal. "Pregateste-te pentru cand vei pleca", i-am zis. E mai bine sa pleci la doua milioane milioane decat la 600 - 700 000. Si Morutan mai bine sta sa plece in Europa si sa iau eu 30 de milioane si el 3 milioane salariu. L-am furat pe Morutan? Nu!

Fac ce vreau cu marfa mea! Sa va spun un lucru. Cand e vorba de bani, aveti gandirea voastra. Eu vreau bani multi, dar eu nu stau in ploaie. Morutan are 21 de ani, il tin. Cu el am mai multe sau mai putine sanse la titlu? Mai multe! Daca-l tin si castig campionatul, ma duc in Liga Campionilor, costa mai mult sau mai putin? Eu incerc sa joc in Champions League, de aia am intrat in fotbal. Daca intram numai ca sa joc in Romania, ma lasam si nu-mi mai trebuia Romania. Vreau sa-l iau pe Harut. L-am luat pe Sut. Vreau jucatori tineri, de viitor!", a spus Becali la Digisport.