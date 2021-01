Becali, PIERDERI URIASE la FCSB! "Atat am pierdut pana sa intru pe profit!" Suma GIGANTICA din care un club ar putea trai 10 ani in Liga 1

Becali spune ca obiectivul sau suprem in fotbal e sa faca profit!

Patronul FCSB dezvaluie ca a pierdut nu mai putin de 50 de milioane de euro inainte ca echipa sa inceapa sa-i aduca sume importante. Becali a investit 50 de milioane fara sa vada nimic inapoi. Rezultatele obtinute in Europa l-au facut sa iasa din criza. Participarile in Champions League si vanzarea mai multor jucatori pe sume importante au intors balanta.

"Eu, Gigi Becali, vreau sa fac bani la fotbal. La mine e diferit decat la ceilalti patroni. Eu aveam la un moment dat, 40 de milioane de euro bagati in club plus inca 10 milioane atunci cand am luat echipa de la Paunescu. Daca eu faceam cum face Iftime, nu mai scoteam niciodata bani, nu mai ajungeam sa fac profit. Daca dupa atatia bani am inceput sa am profit.... Ma intereseaza banii mai mult decat performanta.

Eu nu am pacalit pe nimeni. La mine au fost salarii de 40 de mii de euro pe luna. Iftime, la Botosani, da 3-4000 salariu pe luna. Cu ce mai ia din drepturile TV si daca mai vine vreu jucator se echivaleaza. La becali nu e asa si trebuie sa inteleaga toata lumea", a spus Becali pentru PRO Sport.