BREAKING NEWS | Transferul lui Harut la FCSB a PICAT! Fotbalistul a REFUZAT sa semneze contractul! RASTURNARE INCREDIBILA de situatie: toate detaliile momentului sunt AICI

Telenovela dintre Denis Harut (21 de ani) si FCSB continua. Internationalul U21 nu a semnat contractul cu echipa lui Gigi Becali.

16:20 Reactia lui Gigi Becali dupa ce Harut a refuzat sa semneze!

"Da, e adevarat. Nu ne-am inteles. Da, a plecat. Nu ne-am inteles. Nu stiu daca vom mai transfera pe cineva in locul lui", a spus Gigi Becali pentru Gazeta.

Ieri seara, la ora 22:00, Denis Harut ajungea in cantonamentul FCSB-ului unde era asteptat de Valeriu Argaseala pentru a semna contractul si a finaliza ultimele detalii ale intelegerii.

Totul parea sa decurga normal si Harut chiar declara ca este incantat de pasul pe care il va face in cariera, insa mutarea a picat la miezul noptii!

Potrivit surselor www.sport.ro, acordul dintre FCSB si Botosani a ramas in continuare unul total, insa Harut nu a fost de acord cu anumite lucruri specificate in contract si a refuzat sa semneze.

Transferul este in acest moment picat, insa Gigi Becali i-a mai dat cateva zile timp de gandire lui Denis Harut.

"Am rezolvat, sunt bucuros. Este un moment foarte important pentru cariera mea, am trait cu intensitate putin mai mare momentele astea. E un pas inainte in cariera mea, sper sa fie OK, sa arat ce am demonstrat si la Botosani si sa merg doar in sus. Sunt pregatit sa joc pe orice post, incerc sa-mi fac treaba oriunde. Astept cu nerabdare sa incep. Marius Croitoru e un om cu care ma sfatuiesc de foarte mult timp, m-a impins doar spre bine. O sa-l ascult si de acum incolo. Mi-a zis sa fac ce simt eu in primul rand, ca e un pas inainte in cariera mea. Concurenta te face mai bun. Nu mi-e teama de asa ceva, sunt puternic si nu ma tem de nimic", declara Denis Harut la sosirea in cantonamentul FCSB-ului.