"E ca Ronaldo, ca Messi, ca Neymar! Va dati seama cat de bun e? Stiti ce mi-a zis MM despre el?!" OBIECTIV: 50 de milioane! Becali, dezvaluiri despre Octavian Popescu

Becali e sigur ca a dat lovitura cu pustiul adus gratis in vara de la Universitatea Craiova.

Octavian Popescu abia a implinit 18 ani. Becali e incantat de fotbalistul pe care i l-a luat lui Rotaru. Mihai Stoica i-a transmis inca din cantonamentul facut inaintea sezonului ca nu e nicio diferenta intre Popescu si colegii sai cu mai multa experienta.

"Eu am parerea asta: in opinia mea cel mai mare jucator roman din toate timpurile e Hagi. Am voie sa zic? Am voie, nu? Hagi e cel mai mare din toate timpurile. Jucatori ca Hagi, Messi, Ronaldo, Neymar sunt fenomene. Sunt geniali! Al doilea geniu al Romaniei e Popescu, asta. MM mi-a zis inca din primul cantonament: "Copilul asta e peste toti, chiar si peste seniori!" Cum, ma? "Da, ma, da!" Ca joc, e peste toti. Va dati seama, la 18 ani! E genial, fenomen.

Se numeste fenomen! O sa fac un transfer de 40-50 de milioane si o sa va inchid gura! Eu n-am avut marfa ca sa-mi permita sa iau bani. Eu am vandut marfa cu mai multi bani decat facea. Erau jucatori pe care-i lasam si cu 2-3 milioane mai putin decat mi s-a oferit pana la urma. Nu dau nume acum! Cer si eu maxim!", a spus Becali la Digisport.