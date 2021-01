EXCLUSIV | Jucatorul care poate PROFITA dupa ce Harut a REFUZAT FCSB! Anuntul facut de patronul Iftime: "Domnul Becali nu il mai vrea la FCSB!"

Denis Harut (21 ani) a refuzat sa mai semneze cu FCSB dupa ce a vazut conditiile puse de Gigi Becali.

Fundasul a mers la Bucuresti dupa ce cele doua cluburi au ajuns la o intelegere, insa a refuzat mutarea la FCSB dupa ce a vazut propunerea ros-albastrilor. Harut urma sa semneze doua contracte: unul pe 5 ani si inca unul pe doi ani, motiv pentru care nu a mai vrut intelegerea, revenind astfel la Botosani.

Datorita faptului ca transferul lui Harut a picat, Andrei Chindris ar putea pleca de la Botosani in iarna. Valeriu Iftime, patronul clubului a declarat recent ca doar unul dintre cei doi fundasi poate pleca, astfel, plecarea lui Chindris a devenit din nou o optiune, insa nu la FCSB, club care a insistat pentru transferul sau sezonul trecut.

Iftime a dezvaluit in cadrul unei interventii in emisiunea "Ora exacta in sport" ca Gigi Becali nu il mai doreste pe Chindris, iar fotbalistul ar putea pleca la un club din afara.

"Ramanem pe acelasi principiu, am nevoie de un fundas, un jucator U21 care sa fie titular si sa joace tot meciul, fie Harut, fie Chindris.

Daca transferul lui Harut s-a blocat, luam din nou in calcul plecarea lui Chindris. Andrei vrea sa plece in afara, nu accepta sa mearga la FCSB, iar domnul Becali mi-a zis foarte clar ca nu il mai vrea la FCSB.

Era trist acum doua zile, cand i-am zis ca nu poate pleca, acum poate pleca din nou.

Eu nu am albit, nu am fost stresat. Am spus ca Harut pleaca daca am o oferta mai buna decat una pe care as primi-o in conditii normale.

Daca in toata saga asta e ceva de remarcat, e verticalitatea copilului si sanatatea psihologica. Nu a cedat niciodata, asta inseamna ca vrea sa joace fotbal. A zis ca nu se poate angaja la 7 ani, e prea mult.

Restul care au primit oferta de la FCSB au plecat racheta, nu s-au mai intors. Harut nu, a zis ca nu, se intoarce. I-am zis ca e primul jucator care accepta asa ceva", a spus Valeriu Iftime la PRO X.