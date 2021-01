BREAKING NEWS | Becali, explicatii BOMBA in cazul Harut: statea pe o VALIZA de bani! Ar fi luat 1,2 milioane de euro la FCSB: "I-am acceptat tot, numai asta am cerut!"

Transferul lui Harut la FCSB a picat in ultima clipa!

Fundasul de 21 de ani s-a intors la Botosani, desi ieri spunea ca totul e rezolvat si ca va incepe antrenamentele sub comanda lui Toni Petrea.

Becali dezvaluie ca ii pregatise lui Harut un contract urias! Daca ar fi ramas pe toata perioada acordului la FCSB, fotbalistul s-ar fi ales cu nu mai putin de 1,2 milioane de euro!

Becali ii dadea 12 000 de euro pe luna in primii doi ani de contract. Intra apoi in vigoare o prelungire cu inca 5 ani, cu 15 000 de euro pe luna salariu! Harut a refuzat, desi Becali fusese de acord cu toate pretentiile sale contractuale, inclusiv cu acordarea unui imprumut de 60 000 de euro pentru cumpararea unui apartament.



"FCSB are o regula: daca ai 21 de ani sau sub 21 de ani, semnezi pe 5 ani si clubul are optiune pe alti doi ani. La noi nu mai ramane nimeni liber de contract. Dau bani pe Harut si nu vreau sa ma trezesc ca peste doi ani sau trei ani, cand explodeaza, pleaca pe o suma foarte mica sau nu mai prelungeste. Asta a fost toata problema. I-am spus baiatului. Nu sunt certat cu Iftime, totul e clar.

Eram convins ca va accepta. Totul a fost in favoarea lui, dar el a luat alta decizie. Eu ii dadeam 12 000 salariu. Apoi, dupa primii doi ani, cand intra in vigoare si prelungirea de doi ani, sarea la 15 000 pe luna. Clubul se asigura ca il are sub contract, iar el castiga bani in plus. Nu il pacalea nimeni. Nu i-a bagat nimeni pe nas niciun contract. Am inteles ca e baiat de nota 10. Nu m-am vazut cu el, nu am vorbit decat un minut.

Aveam referinte foarte bune despre caracterul lui. Asa a fost sa fie. Mi-a cerut si bani de chirie, am fost de acord. A spus ca vrea si 60 000 de euro avans ca sa-si ia apartament, pe care sa-i esaloneze in 3 ani, ca sa nu ii simta in contract. Bine, tata! Am tinut si noi sa avem acea optiune de prelungire, de la aia a picat totul!", a spus Becali pentru PRO Sport.

Harut s-a intors deja la Botosani si va fi in lot pentru jocul cu FC Arges, de joi.