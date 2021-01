BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Dezvaluiri de ULTIMA ora despre transferul picat al lui Harut! Becali i-a propus o suma URIASA, dar jucatorul tot a refuzat! Motivul e uluitor

Denis Harut (21 de ani) a venit la Bucuresti pentru a semna cu FCSB si a incepe antrenamentele. Cariera lui la echipa lui Becali n-a tinut, insa, decat 12 ore.

Harut a parasit in aceasta dimineata Capitala. S-a intors la Botosani. N-a vrut sa-si puna semnatura pe contractul oferit de Becali. Gigi ar fi vrut sa-i controleze viitorul lui Harut, pe care spera sa obtina bani multi in momentul transferului in strainatate. Becali i-a propus lui Harut sa semneze pe 7 ani cu clubul sau! Ultimii doi ani de contract i-ar fi adus un venit urias, sustin surse din club.



Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, a comentat situatia lui Harut pentru www.sport.ro. Iftime spune ca Harut ar fi castigat cel mult 15 000 de euro pe luna si asigura ca transferul e picat!



"Stiu ceva, poate din fericire a picat transferul si nu din pacate. I s-a dat un contract pe 7 ani sau doua contracte care insumau 7 ani. L-am incurajat sa nu semneze pe 7 ani. Copilul n-a vrut. Nu e vandut la varsta sau la kilogram, are potential mare de fotbalist. N-a vrut sa semneze pe 7 ani. M-a sunat acum doua ore, i-am zis sa vina acasa.

Copilul vine inapoi, ramane pana in vara la noi. Are oferte, poate pleca la sfarsitul campionatului! Nu-i deloc o mare tragedie daca n-a semnat. In cazul lui Harut, totul e inchis, e clar. Nu mai pleaca la FCSB, asta e opinia lui, nu a mea. Nu sunt suparat pe FCSB, deloc nu sunt. Asa a dat Dumnezeu, asta e socoteala. Nu eu am facut-o, asa trebuia sa fie. Copilul e foarte, foarte hotarat. Nu semneaza orice, oricum. N-a vrut multi bani, e primul care nu pleaca de la mine la FCSB cu ochii inchisi.

El era de acord sa semneze pe 3 ani, cu doi de prelungire, sau chiar pe 5 ani. A vrut sa nu fie legat definitiv de FCSB. Nu a spus ca se vede peste 7 ani cu 15 000 de euro salariu la FCSB. Vrea mai mult, isi doreste mai mult, sa joace mai sus in cariera!", a spus Iftime pentru www.sport.ro.