Dincolo de emoțiile finalului de sezon, la FCSB se pregătește însă o adevărată revoluție. Gigi Becali a anunțat de mai multe ori, în ultimele luni, că va renunța la mai mulți fotbaliști, iar Sport.ro analizează acum toate cazurile importante din lotul roș-albaștrilor.
Contractul fundașului expiră în această vară, iar despărțirea este inevitabilă. Chiricheș a bifat 23 meciuri în actualul sezon, fără contribuție de gol.
Risto Radunovic, conflict total cu clubul
Un alt nume important care se apropie de despărțire este Risto Radunovic.
Fundașul stânga mai are contract până în decembrie 2026, însă relația cu clubul s-a deteriorat serios. În ultimele luni, Radunovic a contestat inclusiv o amendă primită din partea conducerii și și-a angajat avocat.
Oficialii clubului vor să rezilieze amiabil contractul în această vară, iar șansele ca el să continue sunt minime.
David Kiki, transfer ratat complet
Venit cu speranțe mari, David Kiki nu a reușit niciodată să se impună la FCSB.
Beninezul a adunat doar opt meciuri în actualul sezon și unul singur în play-out. În 2026 nu a mai contat aproape deloc pentru echipă.
Deși are contract până în 2027, FCSB îi va propune rezilierea în această vară.
Daniel Graovac, „sacrificatul” din centrul apărării
Daniel Graovac a început bine aventura la FCSB, însă ulterior a dispărut din primul „11”.
Contractul său expiră la finalul sezonului, iar clubul nu intenționează să activeze opțiunea de prelungire.
"La fundași centrali eu zic că suntem închiși. La momentul acesta, avem cu siguranță Dawa, Andre Duarte, Ngezana. Lui Mihai Popescu spune Gigi că îi face ofertă de prelungire și cred că o să ne înțelegem. Avem și Graovac, la care avem opțiune. Avem cinci, probabil vor rămâne patru. E și Lixandru, care poate oricând să joace fundaș central, deci patru sunt probabil suficienți.
Subiectul plecării sale este practic închis încă din iarnă, iar la revenirea din împrumut cel mai probabil se va despărți definitiv de club.
Târnovanu vrea să plece! Situația lui Lukas Zima depinde de el
Una dintre cele mai interesante situații este cea a portarilor.
Ștefan Târnovanu și-a pierdut statutul de titular și ia în calcul o plecare în această vară. Giovanni Becali caută deja oferte pentru goalkeeper-ul de 25 de ani.
Impresarul a anunțat că transferul s-ar putea face pentru aproximativ două milioane de euro.
„Eu zic că sunt șanse foarte mari să plece. Și el vrea. Eu deja vorbesc în dreapta și în stânga. Nu mai sunt banii de care se vorbea, dar merită. Au fost niște ani fabuloși. Cred că Rădoi îi întoarce respectul pentru anii pe care i-a avut. Mirel cred că poate să înțeleagă ce spune nașul. E și el finuț. Pe patron îl știm cu toții. Poți să te aștepți la orice”, spunea Giovanni Becali în luna aprilie.