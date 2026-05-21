ANALIZĂ Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării Superliga
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali pregătește „măcelul” după cel mai slab sezon din ultimii ani.

TAGS:
florin tanaseFCSBGigi BecaliRisto RadunovicMM Stoica
Din articol

FCSB traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimul deceniu. Campioana României a ajuns în situația incredibilă de a lupta pentru un loc în Conference League, după un sezon dezastruos în Superligă, încheiat în play-out și fără obiective atinse.

Echipa patronată de Gigi Becali va disputa duminică, de la ora 20:30, semifinala barajului pentru Conference League împotriva celor de la FC Botoșani, pe stadionul din Ghencea. Dacă va trece de moldoveni, FCSB va juca finala pentru ultimul loc european contra lui Dinamo București.

Dincolo de emoțiile finalului de sezon, la FCSB se pregătește însă o adevărată revoluție. Gigi Becali a anunțat de mai multe ori, în ultimele luni, că va renunța la mai mulți fotbaliști, iar Sport.ro analizează acum toate cazurile importante din lotul roș-albaștrilor.

Opt jucători sunt OUT de la FCSB

Pentru prima dată de la introducerea sistemului play-off / play-out, FCSB a ajuns în partea inferioară a clasamentului. Mai mult decât atât, echipa nici măcar nu a câștigat play-out-ul!

Roș-albaștrii au terminat pe locul 2, cu 37 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au încheiat sezonul cu 39 de puncte.

Sezonul a fost marcat de scandaluri, schimbări de antrenori, declarații dure ale patronului și prestații mult sub așteptări din partea unor jucători considerați de bază. Iar acum vine nota de plată.

Conform informațiilor apărute și declarațiilor făcute de Gigi Becali și Mihai Stoica în acest sezon, nu mai puțin de opt fotbaliști își cunosc deja viitorul.

Lista neagră este formată din:

  • Vlad Chiricheș
  • Risto Radunovic
  • David Kiki
  • Daniel Graovac
  • Ofri Arad
  • Mamadou Thiam
  • Dennis Politic
  • Lukas Zima

În plus, există mari semne de întrebare și în cazul lui Florin Tănase și Ștefan Târnovanu.

Vlad Chiricheș, primul sacrificat de Becali

Situația lui Vlad Chiricheș este deja clară. Accidentările repetate și prestațiile oscilante l-au făcut pe Gigi Becali să ia decizia finală.

„La toți jucătorii depinde de Mirel. Doar la Chiricheş depinde de mine, unde eu ştiu că e 100% plecat la vară”, zicea Gigi Becali în luna aprilie.

Contractul fundașului expiră în această vară, iar despărțirea este inevitabilă. Chiricheș a bifat 23 meciuri în actualul sezon, fără contribuție de gol.

Risto Radunovic, conflict total cu clubul

Un alt nume important care se apropie de despărțire este Risto Radunovic.

Fundașul stânga mai are contract până în decembrie 2026, însă relația cu clubul s-a deteriorat serios. În ultimele luni, Radunovic a contestat inclusiv o amendă primită din partea conducerii și și-a angajat avocat.

Oficialii clubului vor să rezilieze amiabil contractul în această vară, iar șansele ca el să continue sunt minime. TOATE DETALIILE AICI

David Kiki, transfer ratat complet

Venit cu speranțe mari, David Kiki nu a reușit niciodată să se impună la FCSB.

Beninezul a adunat doar opt meciuri în actualul sezon și unul singur în play-out. În 2026 nu a mai contat aproape deloc pentru echipă.

Deși are contract până în 2027, FCSB îi va propune rezilierea în această vară. VEZI AICI

Daniel Graovac, „sacrificatul” din centrul apărării

Daniel Graovac a început bine aventura la FCSB, însă ulterior a dispărut din primul „11”.

Cu cinci fundași centrali în lot, Mihai Stoica a transmis clar că unul trebuie să plece, iar toate indiciile duc spre Graovac.

Contractul său expiră la finalul sezonului, iar clubul nu intenționează să activeze opțiunea de prelungire.

"La fundași centrali eu zic că suntem închiși. La momentul acesta, avem cu siguranță Dawa, Andre Duarte, Ngezana. Lui Mihai Popescu spune Gigi că îi face ofertă de prelungire și cred că o să ne înțelegem. Avem și Graovac, la care avem opțiune. Avem cinci, probabil vor rămâne patru. E și Lixandru, care poate oricând să joace fundaș central, deci patru sunt probabil suficienți.

Sper să nu mai avem ce am avut anul trecut: să se rupă Dawa la naționala Camerunului, să se rupă Mihai Popescu la naționala României și să se accidenteze și Ngezana", spunea Mihai Stoica la începutul lunii mai.

Ofri Arad, OUT după doar câteva luni

Transferat în iarnă cu un CV interesant, Ofri Arad nu l-a convins deloc pe Gigi Becali.

Patronul FCSB l-a comparat chiar cu Chiricheș și l-a criticat public după mai multe erori.

Agentul fotbalistului a confirmat că despărțirea este foarte aproape.

„Situația lui Ofri Arad este neplăcută. Așa cum arată lucrurile acum, el își va termina aventura la FCSB”, a spus agentul său pentru presa din Israel, care susține că fundașul ar putea reveni la Maccabi Haifa.

Mamadou Thiam, cel mai bine plătit jucător pleacă liber

Unul dintre cele mai surprinzătoare cazuri este cel al lui Mamadou Thiam.

Atacantul are unul dintre cele mai mari salarii din lot, aproximativ 30.000 de euro pe lună, însă conducerea consideră că nu a oferit randamentul așteptat.

FCSB nu va activa clauza de prelungire din contract, iar senegalezul va pleca liber.

„Thiam, când să scape singur, o lua, se mai plimba... Bă, ești atacant, du-te și dă la poartă”, a spus Gigi Becali în luna aprilie.

Transferat de la Universitatea Cluj pentru 50.000 de euro și Andrei Gheorghiță cedat definitiv, Thiam a bifat 45 de apariții în acest sezon, a înscris șapte goluri și a livrat două pase decisive.

Dennis Politic nu mai are viitor la FCSB

Împrumutat la Hermannstadt, Dennis Politic nu mai intră în planurile roș-albaștrilor.

Subiectul plecării sale este practic închis încă din iarnă, iar la revenirea din împrumut cel mai probabil se va despărți definitiv de club.

Târnovanu vrea să plece! Situația lui Lukas Zima depinde de el

Una dintre cele mai interesante situații este cea a portarilor.

Ștefan Târnovanu și-a pierdut statutul de titular și ia în calcul o plecare în această vară. Giovanni Becali caută deja oferte pentru goalkeeper-ul de 25 de ani.

Impresarul a anunțat că transferul s-ar putea face pentru aproximativ două milioane de euro.

„Eu zic că sunt șanse foarte mari să plece. Și el vrea. Eu deja vorbesc în dreapta și în stânga. Nu mai sunt banii de care se vorbea, dar merită. Au fost niște ani fabuloși. Cred că Rădoi îi întoarce respectul pentru anii pe care i-a avut. Mirel cred că poate să înțeleagă ce spune nașul. E și el finuț. Pe patron îl știm cu toții. Poți să te aștepți la orice”, spunea Giovanni Becali în luna aprilie.

În funcție de viitorul lui Târnovanu, se va decide și soarta lui Lukas Zima.

Portarul venit în ianuarie 2025 a ajuns a treia variantă după Matei Popa și Târnovanu. Dacă fostul titular rămâne, Zima pleacă. Dacă Târnovanu este vândut, cehul va continua ca rezervă.

Florin Tănase poate pleca în China pe milioane

Un alt nume important care poate ieși din peisaj este Florin Tănase.

Golgheterul FCSB ar avea o ofertă uriașă din China, de la Dalian Yingbo.

Contractul propus îi poate aduce 5,1 milioane de euro în următorii ani.

Tănase ar urma să fie coleg cu Nicolae Stanciu și încă analizează oferta.

În actualul sezon, fotbalistul de 31 de ani a reușit 16 goluri și opt pase decisive în 50 de meciuri oficiale.

Totul depinde acum și de finalul sezonului. Dacă FCSB ratează calificarea în Conference League, revoluția ar putea deveni și mai dură.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
ARTICOLE PE SUBIECT
Interviu în Cipru cu Elias Charalambous. Unde s-a dus antrenorul după ce a refuzat-o pe FCSB
Interviu în Cipru cu Elias Charalambous. Unde s-a dus antrenorul după ce a refuzat-o pe FCSB
Becali a intrat în direct și l-a „urecheat” pe Tavi Popescu! Reacție dură după gestul de pe Instagram
Becali a intrat în direct și l-a „urecheat” pe Tavi Popescu! Reacție dură după gestul de pe Instagram
Gigi Becali a spus cine va face schimbările la FCSB: ”Gata, am lămurit”
Gigi Becali a spus cine va face schimbările la FCSB: ”Gata, am lămurit”
ULTIMELE STIRI
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Strasbourg!
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Strasbourg!
Cutremur la Manchester City! Erling Haaland poate pleca după despărțirea de Guardiola
Cutremur la Manchester City! Erling Haaland poate pleca după despărțirea de Guardiola
Gigi Becali, la ora dezvăluirilor: ”L-am sunat”
Gigi Becali, la ora dezvăluirilor: ”L-am sunat”
Răsturnare de situație în procesul dintre Anamaria Prodan și Dennis Man! Ultima decizia a judecătorilor
Răsturnare de situație în procesul dintre Anamaria Prodan și Dennis Man! Ultima decizia a judecătorilor
Cristiano Ronaldo a câștigat titlul în Arabia Saudită! Portughezul a izbucnit în plâns
Cristiano Ronaldo a câștigat titlul în Arabia Saudită! Portughezul a izbucnit în plâns
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB

Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea



Recomandarile redactiei
Cutremur la Manchester City! Erling Haaland poate pleca după despărțirea de Guardiola
Cutremur la Manchester City! Erling Haaland poate pleca după despărțirea de Guardiola
Gigi Becali, la ora dezvăluirilor: ”L-am sunat”
Gigi Becali, la ora dezvăluirilor: ”L-am sunat”
Gabi Balint a numit favorita din barajul pentru Conference League: ”E altă treabă”
Gabi Balint a numit favorita din barajul pentru Conference League: ”E altă treabă”
Cristiano Ronaldo a câștigat titlul în Arabia Saudită! Portughezul a izbucnit în plâns
Cristiano Ronaldo a câștigat titlul în Arabia Saudită! Portughezul a izbucnit în plâns
Neymar a fost obligat să accepte trei condiții pentru a prinde lotul Braziliei la Mondial
Neymar a fost obligat să accepte trei condiții pentru a prinde lotul Braziliei la Mondial
Alte subiecte de interes
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”Am semnat pe doi ani și jumătate”
Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”Am semnat pe doi ani și jumătate”
CITESTE SI
Salvatorii au descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania

stirileprotv Salvatorii au descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

stirileprotv Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

stirileprotv O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!