FCSB traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimul deceniu. Campioana României a ajuns în situația incredibilă de a lupta pentru un loc în Conference League, după un sezon dezastruos în Superligă, încheiat în play-out și fără obiective atinse. Echipa patronată de Gigi Becali va disputa duminică, de la ora 20:30, semifinala barajului pentru Conference League împotriva celor de la FC Botoșani, pe stadionul din Ghencea. Dacă va trece de moldoveni, FCSB va juca finala pentru ultimul loc european contra lui Dinamo București. Dincolo de emoțiile finalului de sezon, la FCSB se pregătește însă o adevărată revoluție. Gigi Becali a anunțat de mai multe ori, în ultimele luni, că va renunța la mai mulți fotbaliști, iar Sport.ro analizează acum toate cazurile importante din lotul roș-albaștrilor. Opt jucători sunt OUT de la FCSB Pentru prima dată de la introducerea sistemului play-off / play-out, FCSB a ajuns în partea inferioară a clasamentului. Mai mult decât atât, echipa nici măcar nu a câștigat play-out-ul! Roș-albaștrii au terminat pe locul 2, cu 37 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au încheiat sezonul cu 39 de puncte. Sezonul a fost marcat de scandaluri, schimbări de antrenori, declarații dure ale patronului și prestații mult sub așteptări din partea unor jucători considerați de bază. Iar acum vine nota de plată. Conform informațiilor apărute și declarațiilor făcute de Gigi Becali și Mihai Stoica în acest sezon, nu mai puțin de opt fotbaliști își cunosc deja viitorul. Lista neagră este formată din: Vlad Chiricheș

Risto Radunovic

David Kiki

Daniel Graovac

Ofri Arad

Mamadou Thiam

Dennis Politic

Lukas Zima În plus, există mari semne de întrebare și în cazul lui Florin Tănase și Ștefan Târnovanu. Vlad Chiricheș, primul sacrificat de Becali Situația lui Vlad Chiricheș este deja clară. Accidentările repetate și prestațiile oscilante l-au făcut pe Gigi Becali să ia decizia finală. „La toți jucătorii depinde de Mirel. Doar la Chiricheş depinde de mine, unde eu ştiu că e 100% plecat la vară”, zicea Gigi Becali în luna aprilie. Contractul fundașului expiră în această vară, iar despărțirea este inevitabilă. Chiricheș a bifat 23 meciuri în actualul sezon, fără contribuție de gol.

Risto Radunovic, conflict total cu clubul Un alt nume important care se apropie de despărțire este Risto Radunovic. Fundașul stânga mai are contract până în decembrie 2026, însă relația cu clubul s-a deteriorat serios. În ultimele luni, Radunovic a contestat inclusiv o amendă primită din partea conducerii și și-a angajat avocat. Oficialii clubului vor să rezilieze amiabil contractul în această vară, iar șansele ca el să continue sunt minime. TOATE DETALIILE AICI

David Kiki, transfer ratat complet Venit cu speranțe mari, David Kiki nu a reușit niciodată să se impună la FCSB. Beninezul a adunat doar opt meciuri în actualul sezon și unul singur în play-out. În 2026 nu a mai contat aproape deloc pentru echipă. Deși are contract până în 2027, FCSB îi va propune rezilierea în această vară. VEZI AICI

Daniel Graovac, „sacrificatul” din centrul apărării Daniel Graovac a început bine aventura la FCSB, însă ulterior a dispărut din primul „11”. Cu cinci fundași centrali în lot, Mihai Stoica a transmis clar că unul trebuie să plece, iar toate indiciile duc spre Graovac. Contractul său expiră la finalul sezonului, iar clubul nu intenționează să activeze opțiunea de prelungire. "La fundași centrali eu zic că suntem închiși. La momentul acesta, avem cu siguranță Dawa, Andre Duarte, Ngezana. Lui Mihai Popescu spune Gigi că îi face ofertă de prelungire și cred că o să ne înțelegem. Avem și Graovac, la care avem opțiune. Avem cinci, probabil vor rămâne patru. E și Lixandru, care poate oricând să joace fundaș central, deci patru sunt probabil suficienți. Sper să nu mai avem ce am avut anul trecut: să se rupă Dawa la naționala Camerunului, să se rupă Mihai Popescu la naționala României și să se accidenteze și Ngezana", spunea Mihai Stoica la începutul lunii mai.

Ofri Arad, OUT după doar câteva luni Transferat în iarnă cu un CV interesant, Ofri Arad nu l-a convins deloc pe Gigi Becali. Patronul FCSB l-a comparat chiar cu Chiricheș și l-a criticat public după mai multe erori. Agentul fotbalistului a confirmat că despărțirea este foarte aproape. „Situația lui Ofri Arad este neplăcută. Așa cum arată lucrurile acum, el își va termina aventura la FCSB”, a spus agentul său pentru presa din Israel, care susține că fundașul ar putea reveni la Maccabi Haifa.

Mamadou Thiam, cel mai bine plătit jucător pleacă liber Unul dintre cele mai surprinzătoare cazuri este cel al lui Mamadou Thiam. Atacantul are unul dintre cele mai mari salarii din lot, aproximativ 30.000 de euro pe lună, însă conducerea consideră că nu a oferit randamentul așteptat. FCSB nu va activa clauza de prelungire din contract, iar senegalezul va pleca liber. „Thiam, când să scape singur, o lua, se mai plimba... Bă, ești atacant, du-te și dă la poartă”, a spus Gigi Becali în luna aprilie. Transferat de la Universitatea Cluj pentru 50.000 de euro și Andrei Gheorghiță cedat definitiv, Thiam a bifat 45 de apariții în acest sezon, a înscris șapte goluri și a livrat două pase decisive.

Dennis Politic nu mai are viitor la FCSB Împrumutat la Hermannstadt, Dennis Politic nu mai intră în planurile roș-albaștrilor. Subiectul plecării sale este practic închis încă din iarnă, iar la revenirea din împrumut cel mai probabil se va despărți definitiv de club.

Târnovanu vrea să plece! Situația lui Lukas Zima depinde de el Una dintre cele mai interesante situații este cea a portarilor. Ștefan Târnovanu și-a pierdut statutul de titular și ia în calcul o plecare în această vară. Giovanni Becali caută deja oferte pentru goalkeeper-ul de 25 de ani. Impresarul a anunțat că transferul s-ar putea face pentru aproximativ două milioane de euro. „Eu zic că sunt șanse foarte mari să plece. Și el vrea. Eu deja vorbesc în dreapta și în stânga. Nu mai sunt banii de care se vorbea, dar merită. Au fost niște ani fabuloși. Cred că Rădoi îi întoarce respectul pentru anii pe care i-a avut. Mirel cred că poate să înțeleagă ce spune nașul. E și el finuț. Pe patron îl știm cu toții. Poți să te aștepți la orice”, spunea Giovanni Becali în luna aprilie.

În funcție de viitorul lui Târnovanu, se va decide și soarta lui Lukas Zima. Portarul venit în ianuarie 2025 a ajuns a treia variantă după Matei Popa și Târnovanu. Dacă fostul titular rămâne, Zima pleacă. Dacă Târnovanu este vândut, cehul va continua ca rezervă.

Florin Tănase poate pleca în China pe milioane Un alt nume important care poate ieși din peisaj este Florin Tănase. Golgheterul FCSB ar avea o ofertă uriașă din China, de la Dalian Yingbo. Contractul propus îi poate aduce 5,1 milioane de euro în următorii ani. Tănase ar urma să fie coleg cu Nicolae Stanciu și încă analizează oferta. În actualul sezon, fotbalistul de 31 de ani a reușit 16 goluri și opt pase decisive în 50 de meciuri oficiale. Totul depinde acum și de finalul sezonului. Dacă FCSB ratează calificarea în Conference League, revoluția ar putea deveni și mai dură.