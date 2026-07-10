Chemat înapoi la Dinamo, Patrick Olsen e pe cale să semneze după ce a fost trimis să se antreneze cu juniorii

Chemat înapoi la Dinamo, Patrick Olsen e pe cale să semneze după ce a fost trimis să se antreneze cu juniorii Fotbal intern
SPORT.RO
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Patrick Olsen (32 de ani), fostul mijlocaș al lui Dinamo, este pe cale să schimbe din nou echipa, după ce vara trecută a plecat din România.

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patrick olsenDinamoHorsensHillerodDanemarca
Din articol

Patrick Olsen, sezon greu la Horsens: a promovat, dar a fost exclus de la prima echipă

Olsen a fost unul dintre jucătorii importanți ai lui Dinamo după revenirea în Superliga. Mijlocașul a strâns 29 de meciuri și a marcat un gol în sezonul 2024/2025, iar vara trecută a fost vândut în țara natală, la AC Horsens, pentru 250.000 de euro.

La șase luni după transfer, Olsen posta un mesaj în care le mulțumea fanilor lui Dinamo și spunea că "speră să revină într-o zi". Numeroși suporteri ai "câinilor" au reacționat chemându-l înapoi la echipă.

Revenit în Danemarca, Patrick Olsen a început bine la Horsens, a fost numit al doilea căpitan al echipei și a fost titular meci de meci până în martie. Înainte de startul play-off-ului din liga a doua daneză, mijlocașul a fost trimis la echipa U19 după un conflict la antrenamente cu unul dintre antrenorii secunzi.

Exclus, Olsen nu a mai jucat niciun meci oficial din 21 martie și nu a putut sărbători alături de colegi promovarea în prima ligă. În urmă cu câteva zile, antrenorul Niki Zimling a anunțat însă că Olsen va fi reprimit la prima echipă.

Olsen poate ajunge în această vară la Hillerod

Cu toate acestea, Patrick Olsen ar putea pleca de la Horsens după promovare. Hillerod Fodbold, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în liga a doua daneză, insistă să îl transfere în această vară pe fostul jucător de la Dinamo, scrie Bold.

Un avantaj al celor de la Hillerod este că actualul antrenor Christian Lonstrup îl cunoaște foarte bine pe Olsen, după ce a mai lucrat cu el la FC Helsingor.

Pentru Olsen ar fi o nouă experiență în CV-ul bogat care cuprinde formații ca Brondby, Inter Milabo, Stromgodset, Haugesund, Lens, Grasshoppers, Helsinger, Aalborg, Aarhus, Slask Wroclaw sau Dinamo.

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