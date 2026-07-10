Lamine Yamal intră în cărțile de istorie după Spania - Belgia!

Potrivit statisticienilor de la Opta, winger-ul iberic a ajuns la șase apariții la turneul final și a devenit fotbalistul cu cele mai multe meciuri disputate la Cupa Mondială înainte de împlinirea vârstei de 19 ani.

Spania - Belgia se vede pe Sport.ro

Spania și Belgia se întâlnesc în această seară pentru un loc în semifinalele competiției, iar partida poate fi urmărită ACUM în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Naționala pregătită de Luis de la Fuente vine după victoria cu 1-0 în fața Portugaliei, decisă de golul lui Mikel Merino. Ibericii au trecut anterior și de Austria, scor 3-0, după ce au câștigat Grupa H.

De cealaltă parte, Belgia a terminat, la rândul ei, pe primul loc în grupă, iar în fazele eliminatorii a trecut de Senegal, scor 3-2, și de Statele Unite, cu 4-1.

Ultimul duel dintre cele două reprezentative a avut loc într-un meci amical disputat în 2016. Atunci, Spania s-a impus cu 2-0.

Echipa care va câștiga confruntarea de pe stadionul din această seară va întâlni Franța în semifinalele Cupei Mondiale. Francezii s-au calificat după victoria cu 2-0 în fața Marocului.