Ultimatum pentru jucătorul lui FCSB: "Rămâi și riști sau pleci!"

Ultimatum pentru jucătorul lui FCSB: "Rămâi și riști sau pleci!" Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mai mulți jucători de la FCSB își vor stabili viitorul în funcție de evoluțiile pe care le vor avea în play-out-ul acestui sezon din Superliga.

TAGS:
david kikibeninFCSB
Din articol

Printre jucătorii de la FCSB cu o situație incertă se numără și David Kiki (32 de ani), fundașul stânga care are contract până în 2027 cu formația roș-albastră, dar care a jucat extrem de puțin în acest sezon.

Africanii îi transmit un ultimatum lui David Kiki: "Rămâi la FCSB și riști sau pleci"

Beninezul a apărut în doar 7 partide din acest sezon, ultima dată în decembrie, la meciul din Cupa României cu UTA Arad (0-3), când FCSB a folosit a doua garnitură.

Presa africană scrie despre "perioada neagră" a lui David Kiki, care l-a făcut pe jucătorul lui FCSB să piardă și statutul de titular la naționala Beninului.

"Ajuns la 32 de ani, David Kiki nu a avut niciodată parte de o absență atât de lungă de pe teren. Cândva un jucător consistent și important al echipelor la care a fost, acum trebuie să ia o decizie: fie rămâne la FCSB și riscă să își pună în pericol cariera, fie pleacă la o altă echipă pentru a-și revitaliza carieră", a notat 229foot.com.

Kiki riscă să piardă naționala Beninului

Africanii scriu că și selecționerul Beninului, Gernot Rohr, este nemulțumit de situația în care a ajuns David Kiki, care riscă să nu mai fie convocat la echipa națională.

"Dacă vrea să revină în forță la națională, Kiki este obligat să fie titular din nou, fie la FCSB, fie în altă parte", au mai scris africanii.

Șansele ca David Kiki să prindă mai multe minute la FCSB sub comanda lui Mirel Rădoi par destul de scăzute. Pe postul de fundaș stânga este titular obișnuit Risto Radunovic, în timp ce alternativele din acest sezon au mai fost Alexandru Pantea și Joao Paulo.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
ULTIMELE STIRI
Stadionul de 350.000.000€ se deschide în aprilie! Imagini spectaculoase: ”De neegalat”
Stadionul de 350.000.000€ se deschide în aprilie! Imagini spectaculoase: ”De neegalat”
Renaște o echipă de tradiție! Legenda a confirmat vestea uriașă: „Lucrurile arată foarte bine. Am mare încredere”
Renaște o echipă de tradiție! Legenda a confirmat vestea uriașă: „Lucrurile arată foarte bine. Am mare încredere”
Costel Gâlcă, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Intrăm în istorie”
Costel Gâlcă, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Intrăm în istorie”
"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham
"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham
Ștefan Stoica a semnat! Unde a ajuns fostul antrenor de la FCSB, FCU Craiova și Farul
Ștefan Stoica a semnat! Unde a ajuns fostul antrenor de la FCSB, FCU Craiova și Farul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Mirel Rădoi schimbă totul la FCSB: surpriza pregătită pentru adversarele din play-out

Mirel Rădoi schimbă totul la FCSB: surpriza pregătită pentru adversarele din play-out

Cristi Chivu, în fața unei decizii grele la Inter Milano înaintea meciului cu Atalanta

Cristi Chivu, în fața unei decizii grele la Inter Milano înaintea meciului cu Atalanta



Recomandarile redactiei
Renaște o echipă de tradiție! Legenda a confirmat vestea uriașă: „Lucrurile arată foarte bine. Am mare încredere”
Renaște o echipă de tradiție! Legenda a confirmat vestea uriașă: „Lucrurile arată foarte bine. Am mare încredere”
Stadionul de 350.000.000€ se deschide în aprilie! Imagini spectaculoase: ”De neegalat”
Stadionul de 350.000.000€ se deschide în aprilie! Imagini spectaculoase: ”De neegalat”
"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham
"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham
Costel Gâlcă, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Intrăm în istorie”
Costel Gâlcă, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Intrăm în istorie”
UTA Arad și FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 17:30! Punctul nevralgic al sibienilor, testat astăzi
UTA Arad și FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 17:30! Punctul nevralgic al sibienilor, testat astăzi
Alte subiecte de interes
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
"Un tip capricios". Avertisment pentru un jucător transferat de FCSB, în această vară
"Un tip capricios". Avertisment pentru un jucător transferat de FCSB, în această vară
Fotbalistul de la FCSB, la un pas de „sferturile” Cupei Africii! Mohamed Salah i-a stins lumina
Fotbalistul de la FCSB, la un pas de „sferturile” Cupei Africii! Mohamed Salah i-a stins lumina
David Kiki de la FCSB, ZERO pe linie la Cupa Africii! ”Îndepărtat” definitiv de un alt jucător din Superligă
David Kiki de la FCSB, ZERO pe linie la Cupa Africii! ”Îndepărtat” definitiv de un alt jucător din Superligă
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!