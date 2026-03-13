Ultimatum pentru jucătorul lui FCSB: "Rămâi și riști sau pleci!"

Printre jucătorii de la FCSB cu o situație incertă se numără și David Kiki (32 de ani), fundașul stânga care are contract până în 2027 cu formația roș-albastră, dar care a jucat extrem de puțin în acest sezon.

Africanii îi transmit un ultimatum lui David Kiki: "Rămâi la FCSB și riști sau pleci"

Beninezul a apărut în doar 7 partide din acest sezon, ultima dată în decembrie, la meciul din Cupa României cu UTA Arad (0-3), când FCSB a folosit a doua garnitură.

Presa africană scrie despre "perioada neagră" a lui David Kiki, care l-a făcut pe jucătorul lui FCSB să piardă și statutul de titular la naționala Beninului.

"Ajuns la 32 de ani, David Kiki nu a avut niciodată parte de o absență atât de lungă de pe teren. Cândva un jucător consistent și important al echipelor la care a fost, acum trebuie să ia o decizie: fie rămâne la FCSB și riscă să își pună în pericol cariera, fie pleacă la o altă echipă pentru a-și revitaliza carieră", a notat 229foot.com.