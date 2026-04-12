Mihai Popescu poate pleca de la FCSB la vară. Contractul fundașului central cu formația roș-albastră expiră pe 30.06.2026, peste două luni și jumătate, iar conducerea clubului nu i-a înaintat nicio ofertă de prelungire.

Mihai Popescu o poate părăsi pe FCSB

Ieri seară, Mihai Popescu a marcat primul său gol la FCSB în victoria zdrobitoare cu Oțelul Galați (4-0). Popescu a dus scorul la 2-0, după ce a driblat în careul advers și a șutat în forță ca un veritabil atacant.

Stoperul s-a refăcut mai repede decât era prevăzut, după accidentarea pe care a suferit-o anul trecut, pe 12 octombrie, la România - Austria 1-0.

Înainte de momentul ghinionist, Mihai Popescu începuse să se impună în selecționata regretatului Mircea Lucescu. Evoluțiile sale de la FCSB i-au adus șapte apariții în tricolor, înscriind și un gol.

Noua poziție a lui Gigi Becali față de Popescu

Gigi Becali anunțase după accidentare că Popescu nu va mai continua la FCSB. După golul de ieri, patronul campioanei en-titre și-a schimbat poziția în privința fundașului său; a spus că decizia finală îi va aparține antrenorului Mirel Rădoi.

„(n.r.- despre Mihai Popescu) Totul depinde de Mirel Rădoi. La toți jucătorii depinde de Mirel. Doar la Chiricheş depinde de mine. Unde eu ştiu că e 100% nu-mi mai trebuie specialişti” - au fost cuvintele lui Becali, la Prima Sport.