Goalkeeper-ul de 1,97 m a petrecut o lungă perioadă pe banca de rezerve în campionatul intern, nefiind utilizat pe parcursul a 11 etape consecutive. Revenirea pe gazon a avut loc sub comanda antrenorului Mirel Rădoi, pe 11 aprilie 2026, în succesul cu Oțelul Galați, scor 4-0 , partidă din play-off-ul Superligii. Până la acest meci, ultima prezență a portarului se înregistrase tocmai pe 29 ianuarie 2026, în egalul cu Fenerbahce, scor 1-1 , din faza grupelor.

Detalii despre mutarea pregătită pentru la vară

Contractul lui Târnovanu cu gruparea bucureșteană expiră abia la 30 iunie 2028, iar Giovanni Becali caută deja variante active pe piața transferurilor pentru finalul sezonului.

Ioan Becali a transmis, potrivit Fanatik.ro, că mutarea se poate realiza pentru o sumă mult mai accesibilă acum, în ciuda evoluțiilor solide din trecut ale jucătorului care a strâns 4 selecții în naționala României.

„A apărat cu Oțelul. E bine. E un semn de respect pentru ceea ce a făcut în ultimii ani. În continuare căutăm o plecare. Noi căutăm o ofertă scrisă care să ajungă la patron. Undeva la două milioane (n.r. de euro), cam așa. Eu cred că va pleca. Doar dacă patronul spune că nu pleacă, nu se va întâmpla. Să îl bage în poartă și să îi facă un contract dublu.

Eu zic că sunt șanse foarte mari să plece. Și el vrea. Eu deja vorbesc în dreapta și în stânga. Nu mai sunt banii de care se vorbea, dar merită. Au fost niște ani fabuloși. Cred că Rădoi îi întoarce respectul pentru anii pe care i-a avut. Mirel cred că poate să înțeleagă ce spune nașul. E și el finuț. Pe patron îl știm cu toții. Poți să te aștepți la orice”, a subliniat Giovanni Becali.

În actualul sezon, Târnovanu a bifat 46 de apariții în toate competițiile, încasând 46 de goluri și menținând poarta intactă în 11 rânduri pe parcursul celor 3.230 de minute petrecute pe teren.