Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

Spania a condus după golul lui Fabian Ruiz înscris în minutul 30, însă Belgia a restabilit egalitatea înainte de pauză. În minutul 71, Belgia l-a pierdut pe Thibaut Courtois, care a acuzat o accidentare, iar Rudi Garcia l-a trimis în locul său pe Senne Lammens.

Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

Lammens, portarul lui Manchester United, a gafat la golul decisiv reușit de Spania în minutul 88. Belgianul a respins în față un șut al lui Cubarsi și i-a permis lui Mikel Merino să înscrie.

După meci, Thibaut Courtois a spus că ar fi putut continua meciul, însă fără a trimite mingi lungi, având în vedere accidentarea musculară care îl deranja. Cu toate acestea, Rudi Garcia l-a schimbat imediat pe portarul de la Real, decizia dovedindu-se una dezastruoasă pentru Belgia.

"De la startul acestei Cupe Mondiale nu mi-am dorit să am pe teren jucători care nu sunt sută la sută. Acesta a fost și cazul lui Thibaut Courtois. Nu am vrut ca accidentarea lui să se agraveze, motiv pentru care l-am schimbat", a explicat Rudi Garcia, după meci.