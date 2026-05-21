Gică Hagi a anunțat lista extinsă pentru primele meciuri din noul mandat la naționala României.

Printre cei care au reacționat s-a aflat și Octavian Popescu, winger-ul celor de la FCSB. Fotbalistul a redistribuit pe Instagram lista convocărilor și a adăugat mai multe emoticoane de râs, însă a șters postarea la scurt timp.

Gestul nu a trecut neobservat, iar la câteva ore distanță a venit și replica dură din partea patronului Gigi Becali.

Becali, mesaj în direct la TV: „Cum să faci așa ceva?”

Gigi Becali a intervenit în direct la Digi Sport și l-a criticat pe winger. Patronul de la FCSB spune că reacția sa a fost nepotrivită și lipsită de maturitate.

Latifundiarul din Pipera a adăugat că Popescu nu a ajuns încă la nivelul la care să ironizeze alți jucători și că astfel de gesturi nu îl ajută în carieră.

„Are impresii despre el și asta e grav. Îmi pare rău pentru că în ultimul timp s-a mișcat mai bine, e adevărat, dar una e să te miști din talent, alta e să arăți putere. Tu trebuie să arăți putere. El arată talentul lui, pe care-l are.

Ar face bine să pună mâna să joace fotbal nu să râdă el de alții. Nu este în măsură să poată râde, nu a ajuns niciodată în punctul în care să râdă de alți fotbaliști. Nu i-o luați în nume de rău, el nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie. Cum să faci așa ceva?”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Cotat la 600.000 de euro, Octavian Popescu a strâns 39 de meciuri în actualul sezon pentru FCSB, cu un gol și trei pase decisive.