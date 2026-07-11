LIVE VIDEO România - Israel, meci DECISIV pentru calificarea tricolorilor în Main Round-ul EURO, pe VOYO de la 17:00!
Men’s 20 EHF EURO 2026 este transmis în exclusivitate de VOYO.
LIVE pe VOYO de la ora 17:00, România și Israel se întâlnesc într-un meci decisiv pentru calificarea tricolorilor în Main Round-ul Europeanului de tineret, Men’s 20 EHF EURO 2026.
”Astăzi, România joacă pentru un loc în Main Round”, a punctat și Federația Română de Handbal.
România a pierdut primele două partide, 34-36 cu Bosnia și 26-44 cu Suedia.
Meciul de astăzi se joacă în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca.
Programul României la Men’s 20 EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO
8 iulie 2026 | ora 17:00
România - Bosnia Herțegovina 34-36
Nova PG Arena, Turda
9 iulie 2026 | ora 17:00
Suedia - România 44-26
Nova PG Arena, Turda
11 iulie 2026 | ora 17:00
România - Israel
Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca
Echipele participante și cum arată grupele preliminare
La startul competiției se află 24 de echipe, împărțite în șase grupe preliminare:
Grupa A: Germania, Portugalia, Franța, Grecia
Grupa B: Serbia, Elveția, Insulele Feroe, Turcia
Grupa C: Islanda, Spania, Austria, Letonia
Grupa D: Danemarca, Norvegia, Croația, Macedonia de Nord
Grupa E: Suedia, România, Israel, Bosnia Herțegovina
Grupa F: Ungaria, Slovenia, Cehia, Polonia
Lotul și staff-ul naționalei de tineret a României
Jucători:
* Hossu Romulus
* Andronic Mihai
* Chiruț Ianis
* Negrilă Andrei
* Tăut Armin
* Pușcaș-Ilisei Alexandru
* Ștefan Denis
* Zeic Răzvan
* Șerban Emanuel
* Rîpă Răzvan
* Ilucă Teodor
* Zapodianu Nicolas
* Rusu Eduard
* Horotan Rareș
* Moldovan David
* Acsentie Andrei
* Orban Robert
* Dascălu Codrin
Staff:
* Viorel Mazilu
* Răzvan Udriștioiu
* Bogdan Șoldănescu
* Ionuț Pușcașu
* Octavian Hârțoagă
* Răzvan Ilie Szopka
* Ákos Gergely
* Cezar Varjac
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News