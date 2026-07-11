LIVE pe VOYO de la ora 17:00, România și Israel se întâlnesc într-un meci decisiv pentru calificarea tricolorilor în Main Round-ul Europeanului de tineret, Men’s 20 EHF EURO 2026.

”Astăzi, România joacă pentru un loc în Main Round”, a punctat și Federația Română de Handbal.

România a pierdut primele două partide, 34-36 cu Bosnia și 26-44 cu Suedia.

Meciul de astăzi se joacă în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca.

Programul României la Men’s 20 EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO

8 iulie 2026 | ora 17:00

România - Bosnia Herțegovina 34-36

Nova PG Arena, Turda

9 iulie 2026 | ora 17:00

Suedia - România 44-26

Nova PG Arena, Turda

11 iulie 2026 | ora 17:00

România - Israel

Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca

Echipele participante și cum arată grupele preliminare

La startul competiției se află 24 de echipe, împărțite în șase grupe preliminare:

Grupa A: Germania, Portugalia, Franța, Grecia

Grupa B: Serbia, Elveția, Insulele Feroe, Turcia

Grupa C: Islanda, Spania, Austria, Letonia

Grupa D: Danemarca, Norvegia, Croația, Macedonia de Nord

Grupa E: Suedia, România, Israel, Bosnia Herțegovina

Grupa F: Ungaria, Slovenia, Cehia, Polonia

Lotul și staff-ul naționalei de tineret a României

Jucători:

* Hossu Romulus

* Andronic Mihai

* Chiruț Ianis

* Negrilă Andrei

* Tăut Armin

* Pușcaș-Ilisei Alexandru

* Ștefan Denis

* Zeic Răzvan

* Șerban Emanuel

* Rîpă Răzvan

* Ilucă Teodor

* Zapodianu Nicolas

* Rusu Eduard

* Horotan Rareș

* Moldovan David

* Acsentie Andrei

* Orban Robert

* Dascălu Codrin

Staff:

* Viorel Mazilu

* Răzvan Udriștioiu

* Bogdan Șoldănescu

* Ionuț Pușcașu

* Octavian Hârțoagă

* Răzvan Ilie Szopka

* Ákos Gergely

* Cezar Varjac