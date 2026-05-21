Echipa lui Gigi Becali joacă duminică, nu mai devreme de ora 20:30, semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, pe stadionul din Ghencea. Dacă trece de moldoveni, va întâlni Dinamo în finala pentru ultimul loc european.

Unde s-a dus Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB

Elias Charalambous, fără angajament după despărțirea de FCSB, a fost dorit înapoi de club, însă a refuzat oferta și a ales să rămână departe de banca tehnică, cel puțin pentru moment.

Charalambous a fost prezent în țara natală la un eveniment dedicat tinerilor fotbaliști. Acolo a vorbit despre dezvoltarea fotbalului cipriot și despre direcția în care trebuie să meargă sistemul de formare.

„Există mult talent în Cipru și sper să-i văd imediat concurând la categoria de mai sus și la echipa națională masculină. Este ceva ce trebuie să aducem rezultatele corespunzătoare. Trebuie să îmbunătăţim în Cipru este mentalitatea.

De asemenea, noi antrenorii si cei mai experimentați în domeniul fotbalului trebuie să lucrăm pentru a ghida talentul care există în aceast moment. Ne-am ridicat nivelul în antrenorat în ultimii ani și școala a contribuit și ea la acest lucru. Sper că în următorii ani vom vedea mai mulți ciprioți antrenând în prima divizie”, a spus Elias Charalambous pentru publicația Kerkida.

Gigi Becali a mers pe mâna lui Marius Baciu până la urmă

După refuzul lui Charalambous, FCSB a apelat la o variantă de urgență pentru finalul de sezon. Oficialii clubului au mers pe mâna lui Marius Baciu, instalat pentru a pregăti echipa în barajul decisiv pentru cupele europene.

Totuși, după cum Sport.ro v-a prezentat în detaliu aici, partea care ridică însă semne de întrebare este CV-ul acestuia. Baciu nu a avut experiență constantă la cluburi de top, ci mai degrabă mandate scurte la echipe din ligile inferioare sau formații aflate în lupta pentru salvare.

A pregătit echipe precum Voința Sibiu, Unirea Alba Iulia, SC Bacău, Academica Clinceni, Concordia Chiajna sau Juventus București (actuala Daco-Getica), reușind în unele cazuri promovări sau salvări de la retrogradare.

Baciu a mai lucrat și la Turris Turnu Măgurele, unde a avut un mandat scurt, dar intens, și a bifat ulterior experiențe în zona Golfului, la cluburi din Arabia Saudită și Oman precum Al-Taqadom, Al-Alabi sau Al-Nahdah.

Este deținător de licență UEFA PRO din 2015

Ultimul său angajament important a fost ca director sportiv la Păușești Otăsău, formație ce evoluează în Liga 3, Seria 6.

Tehnicianul deține licența UEFA PRO din anul 2015 și a fost coleg de promoție cu alți trei foști antrenori la campioana României: Bogdan Andone, Vergil Andronache și Toni Petre.

Din absolvenții licenței UEFA PRO, generația 2015, au mai făcut parte nume precum Erik Linkar, Constantin Schumacher, Florin Motroc, Eugen Trică sau Flavius Stoican.