LPF a publicat programul etapei #10 din play-off și datele primelor partide de baraj.

FCSB - FC Botoșani, programat pe 24 mai

Potrivit calendarului oficial, meciul FCSB - FC Botoșani se va disputa duminică, 24 mai, de la ora 20:30, în cadrul barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

În aceeași rundă se vor mai juca:

Vineri, 22 mai – CFR Cluj – FC Argeș (20:30)

Sâmbătă, 23 mai – Universitatea Cluj – Dinamo (20:30)

Duminică, 24 mai – FCSB – FC Botoșani (20:30)

Luni, 25 mai – Rapid – Universitatea Craiova (20:30)

Cum se decide drumul spre Europa

FCSB, aflată pe locul 1 în play-out, va întâlni FC Botoșani în semifinala pentru Conference League. Moldovenii au prins locul 3 în play-out, profitând de faptul că UTA Arad, ocupanta poziției secunde, nu a solicitat licența europeană.

Câștigătoarea acestui duel va juca apoi un meci decisiv pentru un loc în cupele europene, programat pe 29 sau 30 mai, împotriva ocupantei locului 4 din play-off, cel mai probabil Dinamo.

Barajele pentru promovare/retrogradare în Superligă

În Liga 2, Corvinul și Sepsi OSK au promovat direct. FC Voluntari va juca barajul după ce a încheiat la egalitate de puncte cu Sepsi, dar a fost dezavantajată de clasarea din sezonul regulat.

Ilfovenii vor întâlni Hermannstadt sau Unirea Slobozia, în timp ce Chindia Târgoviște va juca împotriva uneia dintre Farul Constanța sau Petrolul Ploiești.

Prima manșă a barajelor este programată pe 23–24 mai, iar returul pe 30–31 mai sau 1 iunie.