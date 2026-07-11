Cristi Chivu nu vrea să mai audă de el: plecare iminentă de la Inter

Oficialii lui Inter sunt pregătiți să îi întărească lotul lui Cristi Chivu în această vară, după performanțele din stagiunea trecută.

După ce „nerazzurrii” au rezolvat transferul lui Anan Khalaili, oficialii lui Inter își doresc să rezolve și problema plecărilor din această vară.

Cristi Chivu nu îl mai vrea la Inter

Cristi Chivu și-a făcut planurile pentru stagiunea viitoare, iar Benjamin Pavard nu face parte din ele. Fundașul francez a revenit la Inter după ce împrumutul la Marseille a expirat, dar nu va sta mult la campioana Italiei.

Inter este în așteptarea ofertelor pentru Pavard și solicită între 12 și 15 milioane de euro. Suma este considerată una corectă pe piață, menită să atragă oferte rapide, asigurând totodată un venit financiar util pentru bugetul echipei.

Dincolo de banii încasați din transferuri, mutările ar ajuta semnificativ la reducerea fondului de salarii, pentru că Benjamin Pavard are unul dintre cele mai mari salarii din lotul lui Inter.