Laurențiu Reghecampf a plecat de la Al-Hilal Omdurman, echipă cu care s-a oprit în sferturile Champions League în sezonul trecut, cu intenția declarată de a câștiga trofeul suprem din fotbalul african cu noua sa echipă, Esperance Tunis.

Din păcate pentru „Reghe“, visul său fotbalistic tocmai s-a transformat în coșmar! Potrivit presei arabe, FIFA a anunțat că Esperance Tunis va avea interdicția de a înregistra noi transferuri în următoarele trei perioade mercato! Ceea ce înseamnă că formația din Tunisia va putea aduce noi jucători abia din ianuarie 2028! S-a ajuns aici din cauza datoriilor acumulate de Esperance Tunis către foști jucători / antrenori și angajați ai clubului.

Două plângeri împotriva celor de la Esperance pe masa comisiilor FIFA

Jurnaliștii arabi au și aflat motivele exacte din spatele deciziei FIFA. Concret, în acest moment, noua echipă a lui Reghecampf are mai multe plângeri la comisiile FIFA. Iată două cazuri care au „transpirat“ în presă:

*Clubul italian Lecce n-a primit nici acum banii pentru transferul lui Hamza Rafia (27 de ani), la Esperance, în ianuarie 2026.

*Portughezul Miguel Cardoso (54 de ani), pe banca celor de la Esperance între ianuarie – octombrie 2024, stă și acum după restanțele salariale din perioada în care a fost antrenorul echipei.

Reghecampf, în stare de șoc

Presa din Tunisia a scris că decizia FIFA, de a exclude clubul Esperance Tunis de pe piața transferurilor, l-a lăsat fără cuvinte pe noul antrenor al echipei, Laurențiu Reghecampf. Mai ales că acesta a fost adus la vicecampioana țării din ultimul sezon cu gânduri mari. În noua campanie, echipa urma să atace atât titlul, cât și trofeul Champions League. În acest sens, Esperance a și bătut deja palma cu portarul Montasser Essid (26 de ani) și cu aripa Youssef Becha (21 de ani). Nici unul nu va avea însă drept de joc pentru Esperance, deoarece contractele nu pot fi înregistrate după decizia FIFA!

Arabii susțin că, lovit de acest veritabil „cutremur“, clubul încearcă stingerea litigiilor pe care le are la FIFA, în regim de urgență, într-o tentativă disperată de a scăpa de pedeapsa dictată de forul mondial. În Tunisia, actuala perioadă mercato a început pe 1 iulie și se va încheia pe 31 august. Următoarea „fereastră“ de transferuri va fi deschisă în perioada 15 decembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.

Pentru Laurențiu Reghecampf, acesta e al doilea mandat la Esperance Tunis. El a mai pregătit acest club, între noiembrie 2024 – martie 2025, cucerind Supercupa pe plan local.