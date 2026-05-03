Omul care decide totul la campioana României a anunțat deja mai multe transferuri importante, dar și câteva plecări. Unul dintre jucătorii care vor pleca de la echipa este Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul transferat în iarnă, cu un CV impresionant.

Ofri Arad pleacă de la FCSB

Despărțirea dintre cele două părți părea iminentă, dar acum a venit și confirmarea din partea agentului său. Cel mai probabil, Maccabi Haifa ar urma să fie următoarea sa destinație, așa cum a anunțat presa din Israel.

Gilad Katsav, omul care-l reprezintă pe Ofri Arad, s-a limitat să spună că situația sa de la echipă este una neplăcută.

„Situația lui Ofri Arad este neplăcută. Așa cum arată lucrurile acum, el își va termina aventura la FCSB. Transferul a fost unul bun, contractul a fost excelent.

Nu e plăcut ca la fiecare 15 minute să apară o nouă știre. Nu e ușor pentru el”, a spus agentul lui Ofri Arad, potrivit sport5.co.il.

Cine este Ofri Arad

Ofri Arad are 27 de ani și evoluează pe postul de închizător sau fundaș central. Israelianul măsoară 1,82m, s-a format la Maccabi Haifa și are 10 meciuri la echipa națională.

Arad are în palmares cinci titluri consecutive de campion - trei în Israel cu Maccabi Haifa și două în Kazahstan cu Kairat Almaty. La Kairat a purtat inclusiv banderola de căpitan și a jucat în faza principală Champions League din acest sezon.

Mijlocașul a fost titular la Kairat Almaty în meciurile din Champions League cu Sporting Lisabona, Real Madrid, Pafos și Inter, iar împotriva echipei lui Cristi Chivu a reușit să înscrie un gol.

Ofri Arad a rămas liber de contract la finalul lunii decembrie, după ce contractul său cu Kairat Almaty a expirat. În iarnă, a semnat cu FCSB.