Deși inițial părea că își va îndrepta atenția către un antrenor străin, la insistențele lui Mihai Stoica, Becali l-a numit pe Baciu, fostul căpitan al Stelei, care va conduce echipa în meciurile de la barajul pentru Conference League.

Noul antrenor al FCSB-ului va debuta pe 24 mai, în Ghencea, în semifinala barajului cu FC Botoșani. Dacă va câștiga, campioana din sezonul precedent se va duela în ultimul act cu rivala Dinamo, pe stadionul ”Arcul de Triumf”.

Gigi Becali: ”Baciu va face schimbările. Gata, am lămurit”

Implicat activ la echipă în ultimii ani, Becali a spus că e gata să-i lase ”mână liberă” noului său antrenor pentru a face schimbările în timpul meciurilor. Mai mult, finanțatorul FCSB-ului îl va lăsa pe Baciu să alcătuiască și echipa după bunul plac.

„Acum n-are rost să vorbim despre schimbări, el le face. Deci gata, ca să nu mă mai întrebați. Am lămurit. Dacă nu demonstrează, după ce să facem? Așa a fost și Edi, a avut mână liberă o perioadă, dar după am văzut că nu... ce să fac?

Eu nu-i dau niciun ajutor acum, am vorbit cu el de două ori”, a spus Becali, la Digi Sport.

Finala barajului pentru cupele europene se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Cel mai probabil, meciul se va disputa cu un stadion plin, având în vedere că micuța arenă de lângă Mănăstirea Cașin dispune de doar 7.500 de locuri.

Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB: ”Am nevoie de toți la meciul ăsta”

La prima sa conferință de presă în calitate de antrenor al lui FCSB, Marius Baciu a fost întrebat de către reporterii prezenți dacă va face echipa alături de Gigi Becali, având în vedere faptul că patronul roș-albaștrilor stabilește de fiecare dată primul 11.

”Nu știu, poate Gigi Becali o să facă echipa cu mine. O să vedem cum va fi! Am niște discuții, mai ales pentru meciul ăsta vreau să mă ajute toată lumea. Mi s-a promit susținere totală, de data asta am eu nevoie de ei foarte mult, poate la un moment dat nu mai vreau, am nevoie de toți la meciul ăsta, sincer...”, a spus Marius Baciu, la conferința de presă.