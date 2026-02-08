Fostul căpitan al lui Dinamo nu a reușit să confirme la campioana României, iar Gigi Becali a decis să îl cedeze sub formă de împrumut în speranța că fotbalistul va reveni în formă la echipă.

Mihai Stoica s-a opus plecării lui Lukas Zima

Claudiu Rotar, finanțatorul de la Hermannstadt, a dezvăluit în urmă cu câteva zile că așteaptă un răspuns de la Gigi Becali cu privire tot la un împrumut, al portarului Lukas Zima.

Goalkeeper-ul ceh a devenit a treia variantă pentru poarta roș-albaștrilor după ce Becali a decis să fie titularizat jucătorul under-21, Matei Popa, astfel încât FCSB să aibă doar jucători de câmp experimentați.

Gigi Becali și-ar fi dat acordul pentru transfer însă, mutarea întârzie să fie oficializată. De altfel, și Zima și-ar fi dorit să schimbe echipa în această iarnă și să se întoarcă temporar la Petrolul, echipa de la care a fost transferat de FCSB. Totuși, nici această mutarea nu s-a concretizat în ciuda acceptului dat de Gigi Becali. Motivul?

Conform Prosport, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a opus, deoarece oficialul campioanei României nu este convins că tânărul portar titularizat de Gigi Becali va putea face față cu brio presiunii ultimelor meciuri din sezonul regulat, caz în care Ștefan Târnovanu s-ar întoarce în poartă, iar Zima ar redeveni prima rezervă.