Alertă în Columbia! La 32 de ani de la uciderea lui Escobar, un jucător e amenințat cu moartea după Cupa Mondială

Alertă în Columbia! La 32 de ani de la uciderea lui Escobar, un jucător e amenințat cu moartea după Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
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Columbia a părăsit dramatic Cupa Mondială, în faza optimilor, după eșecul suferit la loviturile de departajare contra Elveției.

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Jaminton CampazColumbiaAndres EscobarElvetiaCupa Mondiala
Din articol

Columbia și Elveția au fost protagonistele unuia dintre cele mai echilibrate meciuri de la Cupa Mondială. A fost 0-0 după 120 de minute, iar elvețienii s-au impus la loviturile de departajare cu 4-3.

Columbianul Jaminton Campaz a primit amenințări cu moartea după eliminarea de la CM 2026

La câteva zile după părăsirea competiției, Federația Columbiană de Fotbal a emis un comunicat în care a condamnat amenințările cu moartea la adresa lui Jaminton Campaz. Atacantul a intrat pe teren în repriza secundă, iar în minutul 115 a ratat o ocazie uriașă din postura de unu contra unu cu portarul Kobel.

Campaz s-a revanșat la loviturile de departajare, unde a transformat, însă Columbia s-a văzut învinsă după ratările lui Davinson Sanchez și Cucho Hernandez.

Campaz și familia sa au primit mai multe mesaje de amenințare cu moartea după eliminarea Columbiei, iar Federația a solicitat autorităților să deschidă o anchetă în urma căreia cei vinovați să fie pedepsiți.

"Niciun sportiv și niciun membru al staffului nu ar trebui să fie supus intimidărilor pentru faptul că își reprezintă țara într-un context sportiv. Comitetul Executiv al Federației Columbiene de Fotbal își exprimă deplina solidaritate și susținerea față de Jaminton Campaz, familia sa, toți jucătorii echipei naționale a Columbiei și întreaga delegație. Totodată, solicită Parchetului General să desfășoare, cât mai rapid posibil, investigațiile necesare pentru identificarea, urmărirea penală și pedepsirea celor responsabili pentru aceste fapte.

Federația Columbiană de Fotbal reiterează faptul că jucătorii care evoluează pentru naționalele noastre acceptă onoarea de a purta tricoul Columbiei cu disciplină, angajament, profesionalism și o profundă dragoste pentru țara lor. De fiecare dată când intră pe teren, o fac cu convingerea că vor da tot ce au mai bun și cu unicul obiectiv de a reprezenta națiunea cu demnitate și de a obține cel mai bun rezultat posibil", se arată în comunicatul columbienilor citat de The Athletic.

Jaminton Campaz, în meciul cu Elveția

Foto: Getty Images

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Andres Escobar a fost ucis în Columbia după autogolul de la CM 1994

În urmă cu 32 de ani, după Cupa Mondială din 1994, Columbia era lovită de un episod tragic. Mai mulți jucători primeau amenințări cu moartea după ce au încheiat pe ultimul loc în faza grupelor, iar fundașul Andres Escobar, autor al unui autogol în meciul decisiv cu SUA (1-2), era ucis la întoarcerea în țară.

În noaptea de 2 iulie 1994, după o altercație în fața unui local din Medellin, frații Pedro David și Juan Santiago Gallon Henao l-au confruntat pe Escobar, iar bodyguardul și șoferul lor, Humberto Munoz Castro, l-a împușcat mortal cu șase focuri de armă pe fotbalistul care avea 27 de ani.

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