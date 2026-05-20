Florin Tănase (31 de ani) poate să plece de la FCSB în vară liber de contract, având pe masă o ofertă care ajunge la un salariu total de 5.100.000 de €!
Florin Tănase, aproape de despărțirea de FCSB
Tănase este dorit de către Dalian Yingbo din China, unde ar putea fi coechipier cu Nicolae Stanciu, potrivit digisport.ro.
Conducerea grupării chineze i-a propus golgheterului de la FCSB un contract pe doi ani cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.
Salariul lui Florin Tănase ar începe de la 1.500.000 de euro și ar urma să crească treptat, de la an la an, la 1.600.000 de euro și, ulterior, la 2.000.000 de euro.
Mingea e în terenul lui Tănase
Chinezii așteaptă un răspuns de la Florin Tănase în următoarele zile. Dacă va accepta, pe lângă Nicolae Stanciu, Tănase va fi coleg și cu Cephas Malele (ex-FC Argeș și CFR Cluj) și Isnik Alimi (ex-Sepsi).
Dalian Yingbo se află pe locul 4 în prima ligă chineză, cu 19 puncte, la 15 „lungimi” în spatele liderului CD Rongcheng, după 13 etape parcurse.
Florin Tănase a reușit, în toate competițiile, în sezonul curent, 16 goluri și opt pase decisive. Tănase a înregistrat, în total, 50 de apariții oficiale.
- 5 echipe de club a adunat Tănase în CV: Farul, Voluntari, FCSB, Al-Jazira și Al-Okhdood.
- 2.000.000 de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt.