Hermannstadt - FCSB, LIVE TEXT, de la ora 20:30! Foștii campioni vor trimite rezervele pe teren

Partida programată luni, 18 mai, de la ora 20:30, aduce față în față două echipe cu obiective complet diferite în acest punct al sezonului. În timp ce ardelenii caută puncte vitale pentru menținerea în prima ligă, bucureștenii abordează confruntarea ca pe o oportunitate de evaluare a lotului înainte de barajul pentru cupele europene.

Tehnicianul interimar al oaspeților, Lucian Filip, a transmis clar intențiile echipei pentru această deplasare. Potrivit acestuia, patronul își dorește să vadă la lucru fotbaliștii cu mai puține minute bifate în stagiunea curentă, urmând ca ulterior să ia o decizie împotriva acestora.

„Întâlnim o echipă care va face tot posibilul să câştige, cu siguranţă va face tot posibilul să rămână în Superligă. Din acest punct de vedere avem obiective diferite, pentru că noi vrem să vedem cum joacă anumiţi jucători care au evoluat mai puţin.

Patronul a spus că vrea să vadă anumiţi jucători, în funcţie de contractele pe care le au, dacă vor prelungi sau dacă vor rămâne”, a explicat Filip.