Chiar dacă la echipa națională nu impresionează, Rațiu bifează evoluții solide în echipamentul lui Rayo Vallecano, club la care este legitimat din vara lui 2023, când a fost adus de la SD Huesca.

Cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, cu evoluțiile de la Rayo, fundașul dreapta ar fi intrat pe radarul lui Liverpool, fosta campioană a Angliei (VEZI AICI DETALII).

Englezii au făcut anunțul despre transferul lui Andrei Rațiu la Liverpool

”Cormoranii” încă au probleme în flancul drept al compartimentului defensiv, la un an de la plecarea lui Trent Alexander-Arnold în Spania, la Real Madrid.

Potrivit jurnalistului sportiv Lewis Steele, care semnează articole în Daily Mail, Rațiu nu pare însă că e jucătorul care poate astupa golul lăsat de Alexander-Arnold.

Lewis Steele a sugerat că românul nu ar fi genul de fotbalist pe care-l caută Liverpool în zona respectivă.

”Nu pot spune că numele lui a fost menționat în vreuna dintre conversațiile pe care le-am avut. Nu pot spune nici că am auzit că Liverpool ar încerca să îl transfere. Nu mi se pare genul de transfer pe care Liverpool îl face de obicei. Nu pare ceva ce clubul ar face în mod normal”, a spus el, citat de onefootball.com.

Cifrele lui Andrei Rațiu

Rayo Vallecano: 102 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 7 pase decisive

SD Huesca: 73 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 7 pase decisive

Villarreal CF B: 62 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive

ADO Den Haag: 12 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Villarreal: 1 meci jucat, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Liverpool are trei fundași dreapta în lot pentru noul sezon

Jeremie Frimpong, Conor Bradley și Calvin Ramsay sunt fundașii dreapta pe care-i are Liverpool în curte. În orice caz, Andoni Iraola se va putea baza și pe serviciile stoperului Joe Gomez, care poate evolua însă și în flancul drept al liniei defensive.

Frimpong este cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, în timp ce Conor Bradley este estimat la 25 de milioane, iar Calvin Ramsay, la 1,5 milioane. Joe Gomez e evaluat de Transfermarkt la 13 milioane.