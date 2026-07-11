Emmanuel Wanyonyi a scris istorie în atletism

Kenyanul Emmanuel Wanyonyi a doborât recordul mondial la proba de 1.000 de metri masculin cu un timp de două minute şi 11,83 secunde, vineri, în cadrul etapei din Monaco a Diamond League, îmbunătăţind cu 0,13 secunde recordul anterior stabilit de compatriotul său Noah Ngeny în urmă cu 27 de ani.

Wanyonyi, campion olimpic la 800 de metri, a terminat cu aproape o secundă înaintea britanicului Jake Wightman, în timp ce algerianul Djamel Sedjati s-a clasat pe locul al treilea.

„A fost prima dată când am alergat proba de 1.000 de metri, iar faptul că am doborât direct recordul mondial mă bucură nespus. Vreau să le mulţumesc celorlalţi atleţi care m-au împins să-mi depăşesc limitele”, a declarat el.

Proba de 1.000 de metri este o probă rar disputată, care nu figurează nici la Jocurile Olimpice, nici la Campionatele Mondiale de Atletism.

Următoarea etapă a Diamond League va avea loc la Londra, pe 18 iulie, scrie News.ro.