Clubul nu îi va prelungi contractul lui Mamadou Thiam, iar atacantul senegalez va pleca liber de contract în această vară.

FCSB nu activează opțiunea de prelungire

Atacantul de 31 de ani a semnat în august anul trecut un contract valabil un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani din partea clubului. Conducerea roș-albaștrilor a decis însă să nu activeze această clauză.

Deși este cel mai bine plătit jucător din lot, cu un salariu de aproximativ 30.000 de euro pe lună, la egalitate cu Florin Tănase, oficialii FCSB consideră că Thiam nu a oferit randamentul așteptat.

„Thiam, când să scape singur, o lua, se mai plimba... Bă, ești atacant, du-te și dă la poartă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport după eșecul cu Botoșani.

Pentru a-l aduce de la Universitatea Cluj, FCSB a plătit 50.000 de euro și l-a cedat definitiv pe tânărul Andrei Gheorghiță.

În actualul sezon, Mamadou Thiam a bifat 35 de meciuri pentru FCSB, în care a marcat cinci goluri și a oferit o singură pasă decisivă.