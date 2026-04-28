Scandal intern la FCSB! Titularul amendat de Gigi Becali a apelat la avocați pentru a anula sancțiunea

Muntenegreanul și-a angajat un avocat pentru a anula sancțiunea financiară, iar litigiul are deja un termen fixat.
La începutul lunii martie, patronul roș-albaștrilor l-a sancționat pe fundașul lateral cu suma de 20.000 de euro. Decizia a fost luată după ce jucătorul și-a încălcat promisiunea de a se întoarce la timp la echipă. Acesta primise permisiunea de a călători în țara natală pentru a asista la nașterea copilului său, însă a întârziat, motivând ulterior că a întâmpinat o serie de probleme cu pașaportul. Explicațiile nu l-au convins pe finanțatorul echipei, care a dictat penalizarea imediată.
Când va avea loc procesul
Fotbalistul în vârstă de 33 de ani consideră că măsura luată împotriva sa este una nedreaptă și dorește să scape de ea pe cale legală. Potrivit Fanatik, apărătorul este reprezentat acum de un avocat, iar procesul în care va încerca să anuleze sancțiunea dictată de club este programat pentru data de 6 mai.
Risto Radunovic este unul dintre cei mai vechi componenți ai lotului bucureștean, fiind transferat în anul 2021 de la Astra Giurgiu. În această perioadă, fundașul a strâns peste 220 de prezențe în tricoul roș-albastru și a marcat opt goluri. Muntenegreanul are în palmares două titluri de campion și două Supercupe alături de formația sa actuală, iar înțelegerea sa contractuală este valabilă până în luna iunie a anului 2027.