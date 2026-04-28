Scandal intern la FCSB! Titularul amendat de Gigi Becali a apelat la avocați pentru a anula sancțiunea

Muntenegreanul și-a angajat un avocat pentru a anula sancțiunea financiară, iar litigiul are deja un termen fixat.

La începutul lunii martie, patronul roș-albaștrilor l-a sancționat pe fundașul lateral cu suma de 20.000 de euro. Decizia a fost luată după ce jucătorul și-a încălcat promisiunea de a se întoarce la timp la echipă. Acesta primise permisiunea de a călători în țara natală pentru a asista la nașterea copilului său, însă a întârziat, motivând ulterior că a întâmpinat o serie de probleme cu pașaportul. Explicațiile nu l-au convins pe finanțatorul echipei, care a dictat penalizarea imediată.